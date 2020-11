Cruz para un Compostela que visitará al potente UD Ibiza en la Copa del Rey

Podía tocarle un rival de Segunda División en el estadio Vero Boquete de San Lázaro, pero el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2020/21, celebrado ayer en el estadio sevillano de La Cartuja, deparó a la SD Compostela lo contrario a lo que quería. Se enfrentará a la UD Ibiza-Eivissa el miércoles 16 de diciembre, a partido único.

Había un total de ocho equipos gallegos en el bombo, con suerte dispar. El Ribadumia, que sabía que se enfrentaría a un club de la máxima categoría, actuará como local ante el Cádiz. El Ourense CF, por su parte, jugará en O Couto ante un recién descendido a la división de plata, el Leganés. Celta y Lugo visitarán al Llanera asturiano y al Atlético Pulpileño almeriense, respectivamente. Además Deportivo-El Ejido 2012, Pontevedra-Cartagena y Coruxo-Málaga completan las duelos con gallegos.

DURO CRUCE. Yago Iglesias, entrenador del Compos, reconoce que no es el sorteo esperado. “A min persoalmente gustaríame que nos tivese tocado un Segunda División. Pese ao momento e seguramente a imposibilidade de meter público, o bonito desta competición é que poidan tocarche equipos de maior categoría. E sobre todo o que me gustaría sempre é xogar en San Lázaro”, explica.

El míster blanquiazul conoce bien al UD Ibiza, un club fundado en el año 2015 en el que figura al frente Amadeo Salvo (expresidente del Valencia CF) con el propósito de desembarcar en el fútbol profesional lo antes posible, que actualmente lidera el Subgrupo 3B de Segunda B con tres victorias en tres partidos. “Tócanos un equipo da mesma categoría, que o ano pasado fíxoo moi ben, quedou apeado no play-off de ascenso a Segunda. É un equipo cun presuposto altísimo, dos máis altos de Segunda B, co claro obxectivo de subir ao fútbol profesional”, apunta Yago.

“Aínda queda tempo para iso, nós temos que centrarnos primeiro na nosa liga regular, que é o importante este ano, e a medida que se vaia achegando o momento prepararémolo con toda a ilusión do mundo para intentar pasar a eliminatoria. Sabemos que o premio se pasamos é xogar contra un Primeira División”, recuerda el técnico del Compos, que recalca el éxito de participar una campaña más en la Copa del Rey, “que non é moco de pavo, algo máis a ter en conta para o crecemento do clube”.

Conocido el rival al que se enfrentará el 16 de diciembre, la SD se centra en su periplo en Segunda B. Tras el parón del pasado fin de semana, el equipo blanquiazul retomó ayer el trabajo para empezar a preparar el derbi ante el Racing de Ferrol, que se disputará el sábado en A Malata (17.00 horas).

LOS PREMIOS GORDOS. En cuanto al resto de emparejamientos, el Cardassar balear y el Ciudad de Lucena cordobés resultaron agraciados con el gran premio del sorteo, al quedar ligados con los dos equipos de Liga de Campeones que había en el bombo, el Atlético de Madrid y el Sevilla, respectivamente.

Representativo de San Llorenzo de Cardassar, que sufrió las intensas inundaciones de hace dos años, y a donde acudió a colaborar con el pueblo Rafa Nadal, el cuadro mallorquín se clasificó para la primera ronda tras superar en la previa por penaltis al Épila aragonés.

El emparejamiento fue recibido con una gran alegría en el Cardassar, que pasa de la pesadilla de la riada que asoló sus instalaciones a esperar en el campo de Es Moleter a uno de los grandes y aspirante al título, el equipo de Diego Pablo Simeone.

Tras el sorteo celebrado en el estadio de La Cartuja antes del España-Alemania de hoy, el Sevilla tendrá un desplazamiento más corto a Lucena (Córdoba), de unos 160 kilómetros, para medirse al Ciudad de Lucena, líder del grupo 10B de Tercera.

Real Madrid y Barcelona, los otros dos conjuntos inmersos en la Liga de Campeones, no entraban en el sorteo, al igual que Real Sociedad y Athletic Club, que aún deben jugar la final de la Copa 2019/20, aplazada por la covid. Los cuatro quedaron exentos por ser los que disputen la Supercopa de España.

Los ganadores de esta primera eliminatoria disputarán la segunda ronda el próximo 6 de enero.