Cuadrar las cuentas, el auténtico reto a día de hoy del Obra

En una temporada de incertidumbre constante, de permanentes cambios y giros inesperados a la planificación del día a día, obligando a pensar solo en el minuto a minuto, tampoco el fin de fiesta podía ser normal.

El Monbus Obradoiro cerró este domingo frente al Burgos una de sus temporadas más meritorias porque siendo sin duda una de las plantillas más talentosas y equilibradas de los últimos cursos apenas si lo ha podido demostrar, y como seña de identidad quedará el sacrificio personal de todos sus integrantes, la suma de esfuerzos y de voluntades para no decaer, y el hecho de que ha sido capaz de no insistir en las excusas -que las había a miles- sino en centrarse en las soluciones. Ahora la pandemia restringe la posibilidad de un último adiós en la típica cena de bajada de telón -de alguna forma seguro que el club algo ideará- y pendiente está también si los jugadores continuarán, como ha sido habitual en las últimas campañas, con sus entrenamientos post-temporada afinando el cuerpo para no acusar tanto tiempo de inactividad hasta el mes de agosto.

Y mientras son muchos los jugadores que se despiden ya a través de las redes sociales, como Laurynas Birutis que ayer colgaba en su cuenta de Instagram el mensaje: “Primera temporada en España. ¡Muchas gracias a mis compañeros, cuerpo técnico y aficionados por este año excepcional!” o Steven Enoch -agradecido también por “la conexión que he creado con mis compañeros de equipo” y darse cuenta de que “todo es posible” con “paciencia, resiliencia y perseverancia”- son demasiados los interrogantes que aún persisten con respecto al futuro del club.

Está en el aire la renovación del entrenador Moncho Fernández, de su cuerpo técnico con Víctor Pérez y Gonzalo Rodríguez al frente, de gran parte del plantel -tan solo mantendrían contrato en vigor Álvaro Muñoz, Beliauskas, Kartal Ozmizrak y Laurynas Birutis- y hasta del propio director general, José Luis Mateo.

¿Y del proyecto obradoirista en la Liga Endesa? Esa pregunta no admite debate según se transmite con rotundidad desde la propia entidad, aunque el presidente Raúl López insistiese hace casi 15 días a los periodistas por qué nadie se cuestionaba su propia continuidad.

No corren buenos tiempos en el mundo empresarial, y pese a que los integrantes del consejo de administración del Obradoiro siempre han demostrado valentía y compromiso para afrontar los retos económicos que se les iban encadenando, como máximos responsables de un club que carece prácticamente de ayudas económicas y limitado a la hora de generar recursos, ahora se enfrentan a un más difícil todavía.

Las cuentas. El Obra cerró el ejercicio 2019/20 con un déficit de 400.000 euros, el propio consejo, de forma personal, avaló un préstamo el pasado verano de 800.000 y el director general, José Luis Mateo, reconocía que cada encuentro de esta campaña 2020/21 sin público le costaba al Obra unos 45.000 euros (más de 750.000 euros más en pérdidas). No son cuentas fáciles las que tiene que se tienen que cuadrar, más cuando no se podrá contar con la partida de abonos de aquellos que fidelizaron sus carnés aún sin saber si podrían acceder a Sar. Hoy, como cada último martes del mes, hay reunión de la directiva. Son muchos los frentes abiertos.