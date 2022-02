Cuando Javier Imbroda fue David

DE CERCA Ricardo Guillén, Richi, buen pívot canario de 2,07 m, se estrena en la ACB en la liga del No Tripley de Ansley (1994-1995). Y más tarde es parte del Obradoiro en el final del curso 2013-2014: “Ya conocía a Moncho (Fernández) al coincidir en el Gijón Baloncesto de la temporada 2000-2001, donde él era ayudante de Moncho López, así que fue un placer trabajar de nuevo juntos, espero saludarle el 19 de marzo en Santiago, en la visita del Unicaja. Me gusta ir a Galicia y no lo hago desde que llegó la pandemia”, indica Richi a EL CORREO. Él completa el dibujo de aquel Unicaja de 1995. “Javier Imbroda era un buen psicólogo, te convencía deportivamente, llegaba al grupo y era muy buen entrenador... Aquel Unicaja es recordado con cariño fuera de Málaga porque hasta entonces había pocos equipos que hubieran jugado la final de la ACB más allá de Real Madrid, Barcelona y el Joventut alguna vez, y como éramos un equipo de cantera en la base, con tres buenos extranjeros, que eran los permitidos entonces, el equipo cayó simpático. Javier creó una química con la que ese equipo creció y, desde entonces, Málaga se convirtió en una de las ciudades principales del baloncesto en España. Yo a Javier le estaré eternamente agradecido porque me hizo debutar en la ACB, e incluso jugamos en aquellos años del Unicaja la Copa de Europa, luego llamada Euroliga”, concluye, Guillén, hoy coordinador de los equipos del malagueño Club Baloncesto El Palo.