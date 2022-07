Dan Petts abandona el Obradoiro entre muestras de gratitud

“¡Toca cambiar! Ha sido un autentico placer!”.

Ese es el tuit de despedida de Dan Petts, entrenador de las categorías de formación del Monbus Obradoiro.

En sus redes sociales ha difundido el siguiente comunicado: “Hace 9 años, un niño se subió a un avión rumbo a Santiago y dio un salto hacia lo desconocido. Desde entonces, se sucedieron éxitos, fracasos, altibajos, amistades, matrimonio, y una familia. Todo me ayudó a convertirme en el entrenador y la persona que soy pero nada dura para siempre y ahora toca dar un paso más, encontrar nuevos retos y seguir creciendo”.

Y añade: “Siempre estaré agradecido a todos los jugadores que me permitieron ser parte de su viaje, que me permitieron enseñarles; a los entrenadores y compañeros que me apoyaron y me permitieron cometer errores y crecer, a las amistades desarrolladas y al Obradoiro por permitirme llamar a Sar mi hogar durante casi una década. Ha sido un gran placer representar al club. Me voy con multitud de recuerdos que atesoraré con mucho cariño. Aunque ya no soy trabajador del club, sí soy un aficionado más, gracias y hasta luego”

En las redes sociales hay muchas muestras de gratitud como las del entrenador del primer equipo Moncho Fernández: “Suerte en la fase coach. Todo lo que te venga será bueno!”; o la Tonecho Lorenzo, destacado veterano del Obradoiro: “Mucha suerte en tu vida personal y deportiva, que bien te la mereces”.