David Rial: “Estoy contento con la evolución pero hay que sumar puntos”

··· Si ir al mercado siempre es complicado para un club en la situación del Santiago Futsal, en el contexto actual es el más difícil todavía. Con todo, David Rial admite que no descarta retocar una plantilla en la que Javi López es baja para toda la temporada y Álex Ares sigue sin poder reincorporarse por su fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho. “El mercado siempre se mira y se está atento. Nos gustaría fichar, pero no depende de nosotros. Hay muchos equipos de Segunda que quieren reforzarse”, confiesa el técnico santiagués, especialmente atento a la evolución de Álex Ares. “Ojalá podamos traer a alguien pero si no somos capaces seguiremos hasta el final con lo que tenemos”.