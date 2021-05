David Rial no seguirá de técnico del Jerubex Santiago

FÚTBOL SALA A falta de comunicación oficial por parte del club, David Rial, el entrenador que dirigió al Santiago Futsal en Segunda División las dos últimas temporadas, no continuará al frente del equipo la próxima campaña. La noticia, adelantada esta misma semana por Toño Bermúdez (Cadena Ser) ha podido ser confirmada por EL CORREO GALLEGO. La plantilla conoce ya la decisión de quien ha sido su entrenador durante estas dos durísimos cursos en Segunda.

El motivo de la no continuidad no es uno, se ha ido cociendo a lo largo de las dos temporadas que ha estado el técnico santiagués al frente del primer equipo del club: el enorme desgaste producido en ambas, en las que se han juntado la propia dureza competitiva de la categoría, con no menos duros desplazamientos, la aparición de la pandemia, con ERTE incluido para los integrantes del club, el COVID al empezar esta temporada, que acabó con un descenso que es algo que tampoco ayuda... un cóctel difícil de resistir, y que en este caso provoca la marcha del entrenador.

Será la segunda baja importante que tendrá el club para la próxima campaña, en la que le tocará competir en Segunda B, tras la ya anunciada de Miguel Fernández, director general del Santiago Futsal.

La plantilla del Jerubex Santiago Futsal está estos días de vacaciones, habida cuenta de que el descenso es una realidad y del parón competitivo en Segunda: la última jornada no se disputará hasta el día 22 de mayo; ese partido, contra el Alzira en Santa Isabel, será el último que dirigirá al Santiago David Rial. A. P.