David Walker: “Soy un jugador versátil y que intenta hacer todo lo que necesite el equipo”

El Monbus Obradoiro ha puesto punto final a sus presentaciones oficiales con el turno de David Walker, en una rueda de prensa que uvo lugar ayer en el Concello de Santiago de Compostela.

Al acto asistieron el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, el concejal de Turismo, Sindo Guinarte; el miembro del Consejo de Administración y la directora de operaciones de GSI, Argimiro Fernández y Amparo González; y el director de marketing del Obradoiro, Daniel Agra, entre otros protagonistas.

Sindo Guinarte abrió el turno de palabra: “Estamos aquí para hablar de la renovación del convenio que tiene la empresa municipal de Turismo de Santiago, Incolsa, con el Monbus Obradoiro, además de presentar a David Walker como nuevo jugador del equipo. Ya desde el año pasado el Concello, a través de la empresa municipal de Turismo, tiene un convenio de colaboración con el club. Así, la temporada pasada apareció en la equipación la imagen de Turismo de Santiago y también en los demás elementos publicitarios en el Fontes do Sar, con promoción de actividades que tienen lugar en la ciudad, desde la Festa do Banquete de Conxo, Festa das Uñas, etc”.

David Walker llega para esta temporada, con posibilidad de una adicional. Mide 1,98 metros y 28 años y procede del Surne Bilbao, con el que promedió 4.6 puntos (36.4% en triples) y 1.4 rebotes en 20.1 minutos (17 partidos) en la pasada ACB. Antes pasó por los equipos alemanes de Bayreuth y Ludwigsburg y andorra, donde estuvo cuatro temporadas”.

Por su parte, el jugador detalló sus impresiones: “En primer lugar, me gustaría dar las gracias al club por darme esta oportunidad. Personalmente, creo que España es el mejor lugar para jugar. Todo el mundo me ha parecido muy agradable, desde mis compañeros, entrenadores, trabajadores del club... Me han dado una gran bienvenida. Estas semanas están yendo muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí”.

Walker ya conocía al equipo, pero destacó que “me constaba que el cuerpo técnico lleva aquí mucho tiempo, pero no sabía que la mayoría eran de aquí de Santiago. No era consciente de lo familiar que era el ambiente. Desde el primer día todo el mundo fue muy cercano, ayudándose los unos a los otros. Estoy contento de ser parte de este ambiente. Tengo ganas de vivir esta temporada aquí en Santiago”. El alero hizo memoria de sus visitas a Sar: “Lo que recuerdo es que había un ambiente muy ruidoso. En concreto, hubo un año que perdimos en los últimos segundos del partido y recuerdo cómo apretaba el pabellón en ese momento. Tengo muchas ganas de vivirlo ahora de nuevo jugando aquí”.

El obradoirista se define como “un jugador versátil, que intenta hacer lo que necesite el equipo en cada momento: lanzar, jugar con mis compañeros, defender... Lo que haga falta. Mi objetivo siempre es ganar. Por eso siempre estoy a plena disposición del equipo, de lo que necesite el entrenador y dando lo mejor de mí mismo en el O bradoiro”.

El equipo compostelano juega hoy a las 19:00 horas con otro equipo de la Liga Endesa ACB, el Carplus Fuenlabrada, duelo amistosos para ir calibrando plantillas.