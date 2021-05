De la Barrera renovará si el Dépor es competitivo

SEGUNDA B El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, reconoció que el acceso a la Primera RFEF, nueva categoría del fútbol nacional, supone “un alivio, muy muy grande” para los jugadores, y, sobre su futuro, admitió que su primera opción es seguir pero para eso deben garantizarle “ser competitivos” porque le van a exigir el ascenso.

“Aquí hay una realidad, no me escondo: Soy del Dépor, de A Coruña, quiero lo mejor para el Dépor y, si puede ser conmigo en el banquillo, mejor, que mejor, porque quiero contribuir a que este club de un paso al frente y si se puede, diez”, explicó en una rueda de prensa telemática.

De la Barrera indicó que “puede haber alguna posibilidad” de irse a otro equipo, pero su “voluntad” es lo que está “haciendo: tratar la opción del Dépor como la importante”.

“Soy coruñés y del Dépor pero tampoco me voy a disparar a los pies. Me importa mucho el cómo se quieren hacer las cosas. Pero también quiero garantizar cosas que me permitan ser competitivos”, advirtió el entrenador, que se mostró consciente de que, con independencia de la plantilla que se arme, se le va a “exigir el ascenso”.

El equipo acabará la temporada en Soria mañana ante un Numancia que no depende de sí mismo para lograr el pase a ese tercer escalón. El técnico precisó que, “jugándose lo que se juega el rival, de lo que se trata es de competir lo máximo posible”, ya que también afecta a terceros equipos como el Racing de Ferrol, el otro club que se juega una plaza en Primera RFEF.

El internacional venezolano Miku concluye su contrato con el Deportivo en las próximas semanas y su entrenador, De la Barrera, se mostró partidario de su continuidad en la plantilla el próximo curso por lo que aporta en el terreno de juego y en el vestuario. “Miku me parece un pedazo de delantero. No sé si se lo he transmitido a él, pero sí al staff, que es una pena no haberlo tenido años atrás. Ha tenido el infortunio de las lesiones pero ha demostrado todo lo que es. Tiene gol, recursos para finalizar y es un tío espectacular”, dijo. CAF