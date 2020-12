“De las competiciones que son más duras es de las que más se aprende”

Han pasado ya varios días desde la conclusión de un Europeo en el que vimos a una España con dos caras. ¿Cómo analiza, ya en frío, el noveno puesto de las Guerreras?

Antes de que se iniciara el Europeo sabíamos que iba a ser un Campeonato diferente por todas las condiciones, tanto las que tenemos ahora mismo, lo que provocó que se celebrara en burbuja, sin aficionados, como por como ha sido nuestra temporada. En general todas hemos tenido parones en la liga por positivos en los clubs, y creo que veníamos todas un poco sin ritmo. Eso se vio un poco durante el campeonato. Creo que sí tuvimos dos caras, fuimos bastante irregulares. Ha habido momentos en los que hemos estado bien o momentos en los que sacando nuestro carácter hemos conseguido darle la vuelta a los partidos. Pero también hemos tenido momentos de bajones, de desconexiones en defensa, y en ataque, de cara al porcentaje en lanzamiento, hemos estado bastante mal.

Uno de los aspectos que más lastraron la actuación de la selección fueron las pérdidas.

Las pérdidas en ataque es algo que cuando conseguimos controlarlas nos va bastante bien, pero en cuanto tenemos más pérdidas de la cuenta nos es bastante complicado. Ahí no hemos estado muy bien. Además, quizás hubo momentos en los que encontramos situaciones claras de lanzamiento y no conseguíamos meter los goles y también nos penalizó bastante.

En un torneo tan corto también imagino que marca mucho el primer partido (derrota ante Rusia).

El primer partido siempre se dice que es muy importante para entrar en la competición y meterte en el campeonato. La verdad es que tuvimos un muy mal primer día; sin duda fue el peor día. Sabemos que Rusia es una gran selección, más con Ambros en el banquillo, que nos conoce muy bien. Fue un día desastroso, pero aun así creo que conseguimos hacer borrón. Sabíamos que habíamos empezado muy mal pero que había que darle la vuelta, que el campeonato tenía que empezar al día siguiente, con otra imagen ante Suecia. Creo que así fue; lástima que nos quedamos solo en ese empate.

La primera competición tras el subcampeonato del mundo se salda con un noveno puesto, pero quizás es incluso más complicado un Europeo que un Mundial: hay menos selecciones, por ello más nivel, y menor margen de recuperación.

Siempre se dice que los Mundiales no es que sean más sencillos, pero los Europeos son competiciones muy difíciles. Todas las selecciones que vienen son de nivel, y ya en los últimos años se puede perder contra cualquier selección. Son partidos muy duros y día tras día te tienes que preparar para otro partido duro al día siguiente. Quizás en el Mundial hay selecciones fuera de Europa como Brasil o Corea que son buenas selecciones, pero también siempre se cuela alguna que son partidos más asequibles.

¿Qué balance hace a nivel individual de un Europeo al que llegaba físicamente mermada?

Yo venía de estar casi un mes parada por un esguince en el ligamento lateral de la rodilla. De hecho, llegué sin jugar a la concentración. La idea era ir cogiendo ritmo y sensaciones en los entrenamientos, con el vendaje para proteger. Pero no me he sentido cómoda, la rodilla me ha limitado y tampoco creo que haya estado en un buen momento. Creo que se me acumuló un poco todo, pero intentando al menos ayudar en lo que se pueda al equipo a pesar de las limitaciones.

Este fue un Europeo en burbuja. ¿Extrañó mucho a la afición?

Es raro para todo el mundo. Todas disfrutamos muchísimo más con las gradas llenas. También me imagino que todas nos hemos ido adaptando un poco durante todos estos meses en las ligas en que no se ha permitido público. En Rumanía, por ejemplo, no se permite. En cambio, he jugado partidos de Champions en otros países donde sí se permitía.

Como nota positiva hemos podido ver que las jugadoras que se van uniendo a las Guerreras cumplen, como es el caso de Carmen Campos.

Eso es un punto muy importante. La gente que ha venido nueva a este campeonato ha aportado muchas cosas. Creo que hay Guerreras para rato. Hemos demostrado que la gente que viene puede aportar, pero tenemos que estar a nuestro máximo nivel y dejarnos todo en la pista para conseguir los resultados. Si estamos bien y trabajamos bien podemos ganar a cualquier selección, pero si tenemos momentos de desconexión o somos más irregulares nos va a costar mucho.

¿Cuál es el aprendizaje de cara al Preolímpico de marzo?

Se aprende de todas las competiciones, pero de las que son más duras se aprende más. Tenemos que quedarnos con las cosas positivas, con los momentos buenos que hemos sacado, sobre todo a base de carácter en la pista, los partidos en los que hemos conseguido dar la vuelta al marcador y en los que hemos estado luchando. Hay que pensar en lo que tenemos que mejorar, intentar llegar en las mejores condiciones posibles a marzo. Llegar sanas, físicamente bien y con ritmo es importante para los partidos del Preolímpico. Hay que trabajar mucho estos meses para hacer un buen papel allí.

Antes de eso deberá retornar a Rumanía para reanudar la Champions con el Râmnicu Vâlcea e intentar meterse en el play-off.

La situación es un poco extraña, porque tenemos cuatro partidos aplazados y los que hemos jugado antes han sido la mayoría fuera de casa y con los favoritos del grupo a priori. Es verdad que no hemos ganado todavía ningún partido, pero ahora deberíamos empezar a ganar, si es que se juegan, que esperemos que sí. Tanto en casa como fuera tenemos partidos con los equipos a priori más asequibles y el objetivo es intentar sacar los máximos puntos posibles, hacer un buen papel y luego veremos si conseguimos meternos en la siguiente fase.

Ahora en la liga rumana también se va encontrar con el seleccionador español, Carlos Viver, como rival al frente del Rapid Bucarest.

Yo no sabía nada, cuando salió la noticia al principio me sorprendió un poco. Pero por lo que he escuchado es un buen proyecto, están trabajando bien y tienen aspiraciones. Me alegro de que esté allí, que seguro que le va muy bien.

Por cierto, ¿cómo está la situación del coronavirus en Rumanía?

Yo creo que más o menos igual. Cuando nos fuimos de allí, hace un mes, los casos estaban subiendo. Esperemos que se puedan controlar sobre todo ahora en Navidades, y a ver cómo están las cosas en enero y en qué nos afecta. A nivel de país está más o menos como aquí, quizás unos pocos menos casos. No sé qué pasará en adelante, si nos va a afectar a la liga o no, está todo un poco en el aire. En principio la Champions se va a jugar, esperemos no tener que aplazar más partidos por ello. En cuanto a la liga, a día de hoy no tenemos una liga regular, lo que vamos haciendo son pequeños torneos. En principio tenemos ahora un torneo sobre el 15 de enero, porque como todavía no tienen una fecha exacta dependemos un poco de cómo esté la situación y si deciden jugar o no.