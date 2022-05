“Defenderé la maglia rosa en cada kilómetro pero el top 5 sería bueno”

Madrid. El español Juan Pedro López (Trek Segafredo), líder del Giro de Italia, aseguró este lunes durante la segunda jornada de descanso de la ronda italiana que su idea es “defender la maglia rosa cada kilómetro hasta donde pueda”, y resaltó que al final un top 5 “sería cumplir un sueño”.

“Voy día a día y no me quiero marcar ningún puesto al final. Quiero disfrutar esta bonita situación cada día, y para ello lo daré todo cada kilómetro. El resultado que venga será bueno, pero un top 5 sería más que un sueño. Haberme puesto la maglia rosa ya es un sueño, nunca lo había pensado en mi vida”, dijo el ciclista lebrijano.

Otros de los objetivos que se puede plantear Juanpe López es buscar una etapa para el jefe de filas del Trek, Giulio Ciccone o incluso para él mismo, ya que no cuenta con triunfos como profesional.

“Teníamos pensado la posibilidad de atacar de lejos para buscar una etapa para Ciccone, que es un corredor fuerte y que se puede meter en la lucha por la general, por qué no. Yo con la maglia rosa ya no puedo buscar sorprender de lejos, me van a controlar. De todas formar pueden llegar oportunidades y lo voy a intentar. Nunca he ganado como profesional”, comentó el ciclista andaluz.

Otro objetivo podría ser el maillot blanco de mejor joven del Giro, pero el sevillano Juanpe es consciente de la dificultad que entraña porque “Almeida también puede aspirar a lo mismo”.

Juan Pedro López trata de despejar el exceso de presión, sabiendo que la maglia rosa no le durará hasta Verona.

“No sé si es posible o no el podio. Yo ya estoy contento con llevar la maglia rosa, la defenderé todos los días”, concluyóJuanpe.

MIKEL Landa: “Se puede ganar”. El español Mikel Landa aprovechó la citada segunda jornada de descanso del Giro para restañar las heridas de las caídas sufridas, e ilusionado, mantiene intacto el sueño que tiene desde hace años: ganar la carrera rosa, posibilidad que no descarta. “El Giro es un sueño, llevo varios años soñando con ganar la maglia rosa, pero siempre rivales más fuertes que yo o diversas trabas lo han impedido. Este año puede ser el definitivo para lograrlo. De momento todo va bien”, señaló el ciclista de Murgia, en la rueda de prensa de la jornada de reposo en la costa adriática.

A pesar de las caídas que mermaron la confianza de Landa, el alavés mostró un perfil optimista, aunque admite que todavía queda mucho Giro. “Sí, el Giro se puede ganar, no queda mucha crono y en montaña estoy con los mejores. Tengo que mantener el nivel de ayer en el Blockhaus, pero hay que esperar, tener paciencia, es una carrera de desgaste que puede pasar factura”, comentó.

Landa, dolorido por los golpes contra el asfalto, espera recuperar el máximo nivel en la segunda semana de carrera, teóricamente con etapas más tranquilas. AGENCIA EFE