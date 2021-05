Del ‘bienvenidos’ al ‘hasta pronto’

A las 18.28 de este miércoles 19 de marzo de 2021, un año y dos meses después, volvió a sonar el Miudiño, entonado por su afición, en Sar. Rugió otra vez la Caldeira, volvieron los aplausos, los gritos, los vítores, los reencuentros... volvió el baloncesto. Porque lo que se ha vivido estos meses en el Multiusos -aun con su competitividad, emoción y juego- distaba mucho de mantener la esencia del deporte.

Santiago no fue esta vez el final del camino, sino el principio, pues la capital gallega gozó del privilegio de ser la primera cancha de la Liga Endesa con aficionados en sus gradas en esta temporada 2020/21. Lo vivido en Sar fue el inicio, el síntoma de que la batalla frente a la pandemia se va venciendo, y un símbolo de resistencia incluso del propio básquet profesional, obligado a capear con un lastre económico a causa del destierro que ojalá no suponga una sentencia a tantos sueños.

Con el tradicional Bienvenidos de Miguel Ríos, una de esas canciones que nunca pasarán de moda, el Monbus Obradoiro recibió, como si nunca se hubiesen ido, a sus devotos, a sus incondicionales, a su razón de ser. No podría ser una jornada más, ni por lo vivido en este tiempo de ausencias, ni por lo que muchos temen que pueda suceder a partir de hoy. Los hubo quienes cruzaron la cortina que divide el hall de las gradas con miedo a no reconocer su nueva ubicación, quienes se paraban, expectantes, ansiosos de empaparse de una sensación que creían cotidiana pero que la COVID revertió en extraordinaria, y los hubo también, muchos, que no podían contener un breve aplauso al verse de nuevo frente a un escenario que les ha premiado con tantas alegrías y emociones en los últimos años. No era un partido más, y la salida al parqué del plantel por fin tuvo su coro de ovaciones, como la tuvo sobre todo la aparición de Moncho Fernández, de quien tanto se especula sobre si éste suponía su adiós a la que siempre será su casa.

Gestos de complicidad. Entre aplausos, gritos, el entrenador de Pontepedriña, el líder de un cuerpo técnico que ha llevado a la entidad santiaguesa a su etapa de más gloria y rigor dentro y fuera de la cancha, no pudo contener tampoco la emoción y no dudó en acudir a la zona donde le esperaban su mujer Raquel y su hija Lola, testigos de primera mano de lo que ha sido el día a día en una campaña 2020/21 de constantes terremotos en forma de lesiones, enfermedades, contagios y contratiempos.

“Que no sea su adiós, que no sea un adiós”, pensaban muchos mientras presenciaban el abrazo entre la familia, una escena llena de cariño y de complicidad.

No tardó en llegar tampoco la comunión grada-jugadores. Para muchos de los fichajes este encuentro ante el Murcia era su verdadera carta de presentación, y aunque desde la distancia, gracias a las redes sociales y a la cercanía de una localidad pequeña para lo importante habían recibido infinitos mensajes de ánimo y de gratitud, los aplausos en directo fueron la mejor de las primas.

Para los aficionados incluso que habían perdido el hábito, siempre al quite, la imprescindible peña Zona Norte se encargó de abanderar la mejor de las bandas sonoras, esa que ruge cuando toca rugir, que aplaude cuando llega la hora de animar y que jalea al contrario, protesta y atosiga al árbitro si es preciso incluso cuando el marcador y el crono lo reclama.

Porque en un partido especial, un partido de despedida de curso e inicio, quién sabe si de una nueva etapa, se afinaron las emociones para cuando toque volver a empezar. ¡Hasta pronto! se despidió Sar.