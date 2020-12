Demostración de carácter y fe de un Ulla Oil al alza

No fue por casualidad, ni porque su rival haya tenido un mal día. Quien se hubiese pegado ayer por la mañana a una pantalla y se hubiese conectado con CanalFEB TV así lo puede corroborar. El Ulla Oil Rosalía sumó su segundo triunfo en la Liga Femenina 2 frente al Barakaldo (69-72) confirmando no solo que su juego y su presencia en la pista siguen creciendo -porque por compromiso, actitud y trabajo no hay rival superior- sino que poco a poco también le está tomando la medida a la división de plata del básquet femenino nacional y su sueño de mantener la categoría sigue más vivo que nunca.

De momento, la clasificación después de 9 jornadas (aunque tiene pendiente aún el duelo ante el Maristas) así lo atestigua pues el cuadro colegial ya es undécimo en la tabla, empatado con un 2-6 junto a Arxil, Avilés y Cortegada mientras que Magectias es el colista con un solo triunfo.

Y es que si algo quieren reivindicar las pupilas de Chiqui Barros es que su ascenso no fue algo anecdótico sino que su posición de dominio total el pasado curso en la 1.ª Nacional les hacía justas merecedoras de un premio que sólo la pandemia les impidió celebrar sobre el parqué. Con un proyecto continuista, apostando prácticamente por la misma base con la que el técnico ferrolano lleva trabajando ya tres años en Rosalía apuntalado por el fichaje de Leticia Soares (cuya relevancia en el grupo ha crecido de forma exponencial en los últimos encuentros), el plantel compostelano se está reivindicando como un rival incómodo, valiente, incansable en un trabajo defensivo que su entrenador siempre prepara con minuciosidad tejiendo una telaraña táctica para atrapar al contrario, y con suficientes recursos en ataque para escapar de la inferioridad física evidente con respecto a sus pares en una categoría con equipos ya en dinámica profesional.

Sin tregua. Barakaldo probó esta amarga medicina y, desde el salto inicial, luchó por encontrar un ritmo de juego siempre en manos del conjunto santiagués. Un 2-10 de salida obligó a Alberto Cea a llamar a capítulo a las suyas incrédulo ante su puesta en escena, pero aunque hubo reacción, Corredoira no falló cuando hubo que sentenciar el cuarto (13-20, min. 10). No hubo tregua, con un hambre y una ambición sustentadas en el acierto en el triple, el Ulla Oil elevó su renta hasta los +18 (17-35, min. 27) siempre como una roca atrás -desquiciando con sus alternativas defensivas- y cerrando muy bien -como colectivo-, el rebote (27-40, min. 20).

El momento de duda llegó tras el paso por los vestuarios. Karamovic asumió la responsabilidad de liderar en ataque al Barakaldo rompiendo la sequía desde la línea de 6,75, pero tuvo paciencia el Rosalía para aguantar el vendaval del anfitrión sin ceder nunca el mando del electrónico, lo que insuflaba fe para seguir en la pelea (43-48, min. 30).

Y es que tras lo sucedido ante el Azpeitia y el Tenerife, donde la recta final del duelo se les hizo muy cuesta arriba en lo anímico y lo físico, demostraron carácter las colegiales para seguir fieles a su guión de partido, en todo momento con la defensa como bandera de su dominio sobre la pista. Ni la mañana negra desde la línea de tiros libres impidió esta vez el justo -y agónico- triunfo.