“Demostramos que podemos competir contra cualquiera”

Tan solo han transcurrido cuatro jornadas, pero en un formato cuya primera fase incluye únicamente 18 encuentros y en pleno parón, llegan los primeros balances y el de la SD Compostela resulta positivo. La goleada al Guijuelo del pasado sábado (3-0) ha impulsado al cuadro blanquiazul, que se sitúa sexto con cinco puntos y, sobre todo, se siente capaz de plantar cara ante cualquier adversario.

Lo decía ayer Bicho en EL CORREO: “No tenemos nada que envidiarle a ningún equipo”. Y lo corroboró el capitán Álvaro Casas, que ofreció un balance positivo de los primeros cuatro encuentros, enfocado en la misma idea. “Los jugadores sabemos, y lo demostramos en estas jornadas, que podemos competir contra cualquiera. Tenemos que ir a eso, a competir los domingos sin mirar a nadie más. Hay una fase de adaptación a la categoría, pero ya pasó y el equipo ha competido bien”, insiste el santiagués, que defiende la capacidad del bloque del ascenso a pesar de que el Compos “no está al nivel” de rivales más poderosos económicamente.

La SD abrió su retorno a la Segunda B con una derrota en el feudo del Unionistas (2-0), empató después contra el Deportivo en casa y el Coruxo en O Vao (ambos 0-0) y sumó su primera victoria el pasado sábado contra el Guijuelo (3-0). “Nosotros sabíamos que íbamos a competir en la categoría. Excepto en la segunda parte del partido contra Unionistas, el equipo compitió muy bien, luego el resultado se decide por pequeñas acciones”, recuerda Casas, quien apela a los dos empates sin goles como ejemplos de que una jugada podría haber sido determinante en cualquiera de los dos sentidos.

A pesar de que la primera victoria tardó cuatro jornadas en llegar, no fue el caso de las buenas sensaciones sobre el terreno de juego. “Son buenas desde el primer momento. Al seguir muchos del grupo del año pasado y conocernos bien, ese proceso de adaptación ya lo pasamos. Nos conocemos bien futbolística y personalmente, que también es importante para la cohesión del grupo dentro del vestuario”, señala el capitán blanquiazul. “Tanto contra el Deportivo, que hicimos muy buen partido, como contra el Coruxo y el otro día en casa es el camino que tenemos que seguir: competir los partidos, ser nosotros mismos, lo que pasa es que en el fútbol se decide todo por pequeños detalles”, reitera el central, quien ve margen de mejora en el rendimiento lejos del Vero Boquete de San Lázaro.

PARÓN. Coincide que este primer parón, aunque breve, llega con una SD al alza, justo después de sumar el primer triunfo de la temporada. Con todo, esta pausa es bienvenida en el plantel, con el objetivo de recuperar a los lesionados como Primo o Samu y superar las pequeñas molestias de algunos jugadores fruto de estas semanas iniciales del calendario.

Ante el Guijuelo no solo llegó la primera victoria, también los primeros goles. El grupo ya advertía en los días anteriores que un tanto ayudaría a que después llegasen más y así se cumplió el sábado, aunque para Casas lo que más alivia es sumar los tres puntos. “Nos libera por haber ganado, porque si metes goles y pierdes contra Dépor y Coruxo, de poco te sirve”, admite. “Yo estaba tranquilo, sé que mis compañeros tienen gol, lo llevan demostrando no solo la temporada pasada sino las anteriores, y no se puede dudar de ellos. Tarde o temprano iban a llegar los goles”, apunta el capitán.

Con o sin tantos, lo que no varía es la hoja de ruta de fijarse en el objetivo más inmediato, más si cabe con un formato que incluye una primera fase reducida en la que los puntos influirán en la segunda. Por eso el defensa santiagués no se detiene a hablar de metas más lejanas. “Aunque son cortas, en las ligas juegas dos veces contra todos y te ponen en el sitio en el que tienes que estar. Son 18 partidos, menos que en una liga regular, pero al final se va a demostrar. Hay que ir poco a poco, sin mirar a largo plazo, competir cada domingo y a partir de ahí llegarán los puntos. Si te pones a pensar en clasificaciones o calendario, estás muerto”, defiende.

Preguntado por sus sensaciones a nivel individual, Álvaro Casas alude inmediatamente a la extrañeza de jugar sin público. “Es una situación rara pero ya estamos más o menos acostumbrados a jugar sin público, aunque aquí en casa se echa de menos ese aliento que te da la afición en momentos claves. Estoy seguro de que contra el Dépor habríamos apretado un poquito más”, opina. “Individualmente me estoy encontrando bien, el míster está confiando en mí y a demostrar cada domingo que esa confianza es con razón. Luego apoyando a la gente, como siempre, haciendo un grupo unido y poco a poco intentando mejorar”, argumenta el líder de una defensa que solo ha concedido dos goles esta campaña, y ambos en la derrota del estreno en Salamanca.