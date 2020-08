Dépor: en LaLiga se perdió “igualdad e imparcialidad”

Los clubes y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, han recibido una carta del Deportivo, a la que ha tenido acceso Efe, en la que les advierte de que en la patronal se han perdido los “principios de equidad e imparcialidad” en un caso que afecta a más de un club. El Dépor está pendiente de lo que determinen las instancias deportivas sobre su continuidad en Segunda.

“Nos dirigimos a vosotros para trasladaros nuestra sorpresa y nuestra más profunda indignación por la gestión pública y privada que se está haciendo, desde la presidencia de LaLiga, de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos en los que estamos involucrados varios clubes miembros de esta asociación”, señala.

“Es inadmisible que se estén utilizando recursos propios de todos en la defensa discrecional de los intereses de una de las partes (el CF Fuenlabrada) cuando éstos colisionan con los de otros clubes miembros”, apunta.

“Más si cabe”, añade, “cuando existe un claro conflicto de intereses y una obligación de abstención por relación familiar por parte del presidente de LaLiga”.

Recuerda que “la Nota Informativa de LaLiga del 16 de agosto dice literalmente: ‘se demuestra en los peritajes presentados por LaLiga’” y se pregunta “¿Cuántas pruebas, peritajes o cualquier otro tipo de acción se han costeado y promovido desde LaLiga para defender los legítimos intereses del resto de clubes asociados implicados y no del Fuenlabrada?”.

“¿No será lo más apropiado abstenerse por completo de cualquier acción y así no beneficiar ni perjudicar a ninguno de los asociados en detrimento de otros?”, pregunta.

Y lanza otra cuestión: “¿Qué se pretende conseguir atacando de forma constante y arbitraria a algunos de los clubes que únicamente estamos defendiendo lo que consideramos justo?”.

También critica la “humillación” a Álex Bergantiños, “en la que una jueza no sólo no ve indicios de delito”.

RESPUESTAS. Advierte el Dépor de que tiene claro que “la respuesta a esas preguntas” no están en que se está preservando “la integridad de la competición”. “No, señor presidente (Javier Tebas). No, señoras y señores compañeros de los clubes de LaLiga. Sí se está defendiendo al CF Fuenlabrada por todos los medios posibles. Sí se está dejando en la más absoluta indefensión desde LaLiga al RC Deportivo y a otros clubes miembros. Pero, sobre todo, no se está defendiendo a la competición”, sostiene.

En este sentido, recuerda que “el pasado día 20 de julio se produjo una adulteración flagrante de la misma”. Y recuerda que la Circular 93 de la RFEF obliga a jugar las dos últimas jornadas en horario unificado. “Y nadie ha hecho nada desde entonces por subsanar el error sin causar más daños”, protesta.

“Esta vez nos ha tocado al Dépor y varios clubes más, pero los protagonistas bien podríais ser cualquiera de vosotros. Sabemos que hay voces calladas hasta hoy que no comparten esta línea de actuación de LaLiga. Una institución que formamos entre todos y a la que se le está causando un daño que no nos saldrá gratis a ninguno”, expone.

Y habla de “las decisiones y actuaciones personalísimas desde la presidencia de LaLiga, que bordean los límites legales, con claras muestras de abuso de autoridad”.