Deporte y diversión en Navidad con el Campus Obradoiro-El Corte Inglés

El Monbus Obradoiro presentó ayer todos los detalles del IX Campus de Nadal Obradoiro–El Corte Inglés, en el transcurso de un acto celebrado en el Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago. En el acto participaron la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales, Marketing y Sostenibilidad de El Corte Inglés en Galicia y Asturias, Fuencisla Cid; el director de marketing y comercial del Monbus Obradoiro, Daniel Agra; el director de la cantera obradoirista, Camilo Riveiro; y el jugador del Obra Marcus Paige. El campus tendrá lugar entre el 26 y el 30 de diciembre, de 09.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas, y está dirigido para niños y niñas de entre 6 y 18 años.

“El Corte Inglés patrocina desde su inicio el Campus de Navidad que organiza el Monbus Obradoiro. Hoy estamos aquí para seguir renovando nuestra alianza. Esta colaboración nace de los valores compartidos y que se reflejan en un deporte que fomenta el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación. Y también en nuestro compromiso con el desarrollo y crecimiento de la ciudad de la que somos parte. El Campus es además una excelente iniciativa que combina, junto con el deporte, una parte educativa y lúdica, lo cual configura para las familias una propuesta completa y atractiva para el público infantil y juvenil en una época muy especial para todos como la Navidad”, destacó Fuencisla Cid durante su intervención, antes de añadir que “esta colaboración con el Monbus Obradoiro se verá a lo largo del año en diferentes actividades que organizaremos: sorteos de experiencias VIP en los partidos y una acción promocional con los jugadores que se desarrollará en Deportes El Corte Inglés”.

Por su parte, Daniel Agra dio las gracias al centro comercial “por aceptar esta invitación una temporada más”. “El Corte Inglés forma parte de nuestra familia. Ya son nueve las temporadas de apoyo a este campus. Me gustaría destacar que El Corte Inglés se ha volcado en este Campus desde su primera edición, demostrando que no solo quiere apoyar al primer equipo, si no que siempre tiene presente el apoyo a la parte más formativa de nuestros pequeños obradoiristas. Además, estamos encantados de que este acuerdo de colaboración derive a generar experiencias y acciones para nuestros clientes de forma conjunta”, subrayó.

Por último, Marcus Paige, protagonista de la imagen del cartel de este campus, agradeció “a todos aquellos que hacen posible este campus para los niños”.

“He ido a campus de este tipo cuando era pequeño y puedo decir que disfruté muchísimo de estas experiencias y el impacto que han generado en mí. Creo que da igual la edad o el nivel porque estos campus se disfrutan muchísimo. Es una experiencia que recordarás siempre. A mí me encantaba asistir, reencontrarme con amigos o conocer gente nueva con mis mismos intereses, aprender y mejorar en mi pasión”, señaló el jugador del Obradoiro.