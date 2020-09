Deporte y salud para los más pequeños

EL DEPORTE no solo son fichajes millonarios, reparto de derechos televisivos, discusiones en torno al VAR. Tampoco se centra solo en torneos preparados con medidas extremas, publicitadas a bombo y platillo, con exigentes normas de prevención para lucimiento de las megaestrellas y para ayudar a avivar discordias legendarias y encumbrar a un campeón. El deporte también son mañanas de madrugones y concentraciones, carreras a las salidas de los coles para llegar a los entrenamientos, horas de sacrificio, de entrega, de esfuerzo personal y económico de directivos, entrenadores y padres. Deporte también es reírte con tu compañero en el calentamiento, picarte con tu amigo cuando se convierte en rival sobre el césped o el parqué, compartir broncas y bromas del míster, trabajar para ser más rápido, tener más puntería y simplemente disfrutar.

El covid, la pandemia, o el ilógico y por veces ridículo sentido de no querer avanzar ha provocado que nuestros políticos, quienes en su día prometieron trabajar por las canteras y la base, opten por la pasividad a la hora de tomas decisiones sobre el deporte de los más pequeños. No puede haber juegos en los patios de recreo, para las clases de Educación Física se pide ahora como material una libreta en vez de unas zapatillas, se han vetado las cantas y las porterías en los centros, las clases extraescolares son tabú, los clubes y asociaciones deportivas no encuentran respuesta a la petición de abrir las instalaciones y, mientras tanto, los niños y niñas permanecen en sus casas pegados a las pantallas como principal vía de distracción. ¿De verdad estamos velando por su salud?

Nadie quiere poner en riesgo a sus hijos. Nadie quiere provocar más dolor, ni más colapso sanitario, ni otra situación de confinamiento en donde también los niños y niñas fueron los más estigmatizados. Nadie quiere más muertos. Pero hay maneras, formas y métodos de poner en movimiento a los chavales compatibles con las medidas de prevención. Lo que se está haciendo en otros países lo demuestra. Lo que no se puede es elegir esperar, escoger no hacer nada.

La Secretaría Xeral para o Deporte se escuda en que no hay protocolo para el deporte con contacto de aplicación en la comunidad gallega, las Federaciones en que no cuentan con este documentos y por tanto no pueden publicar el suyo y marcar fecha para el inicio de las competiciones y el Concello de Santiago se niega a abrir pabellones e instalaciones para poder entrenar si no existe una fecha de inicio prevista para las correspondientes Ligas. ¿De verdad no se ha podido encontrar una solución en 6 meses? ¿Realmente no podemos planificar la actividad deportiva (la competitiva si así lo estiman los expertos incluso se puede aplazar hasta que esta nueva ola amaine) con el único fin de mantener física y mentalmente sanos a nuestros hijos? ¿De verdad la única solución es obligar a los padres a pagar clases privadas (eso si hay plazas que a día de hoy ya hay saturación) como única vía para mantener activos a nuestros hijos?

Para los más pequeños el confinamiento no se levantó en mayo.