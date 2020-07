Deportivo y Málaga, ante una final para acariciar la salvación

A Coruña. El entrenador del Dépor, Fernando Vázquez, aseguró ayer que “los intereses de la televisión” a la hora de establecer los horarios del fútbol “no pueden estar por encima de la salud” de los jugadores, en referencia a las altas temperaturas que se esperan en el partido de Málaga.

“Me preocupa la salud de los jugadores. LaLiga y la Federación han retrasado algunos partidos que se jugaban a la misma hora. Sin embargo, sorprendentemente, no han retrasado el nuestro. No es lo mismo jugar a las 19.30 horas que una hora más tarde. Los intereses televisivos no pueden estar por encima de la salud del jugador”, afirmó.

El técnico señaló, en una rueda de prensa con preguntas formuladas a distancia, que al tener que “jugar con una temperatura de 30 grados todo el partido” no parece que “se esté pensando demasiado en los futbolistas”.

En esas circunstancias, el Deportivo buscará el triunfo que le permita sellar la permanencia y alertó de que, por ahora, “no hay nada que celebrar” porque el objetivo no está conseguido.

Con vistas a la próxima temporada, Fernando Vázquez aseguró que “por supuesto” está “interesado” en que el extremo Borja Valle pueda “quedarse” en la plantilla, si bien recordó que “hace unos meses la intención” del berciano era “irse”. CAF