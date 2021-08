Derbi para rodarse con la recompensa de la Copa Galicia

En la década de 1970 ya se enfrentaban regularmente, en 1986 protagonizaron la primera final de la Copa Galicia y en 2018 recuperaron los derbis de la máxima categoría tras dieciséis años de ausencia. Monbus Obradoiro y Río Breogán dirimen esta tarde (20.00 horas, TVG2) un nuevo clásico del baloncesto gallego. El premio, el título de la trigésima quinta edición del torneo autonómico en A Malata (Ferrol), con un aforo de 1500 espectadores.

Será la sexta ocasión en la que Obra y Breo se citen en la final de la Copa Galicia desde el regreso del club santiagués al baloncesto profesional en 2009. En ese tiempo han caído nueve títulos del lado obradoirista, todos los que muestra en su palmarés, y los otros dos los ha conquistado el cuadro lucense para seguir mandando en el historial con doce entorchados.

Será un derbi, con todo lo que conlleva esa palabra, pero ambos bandos reconocen que no se puede obviar que disputarán un partido de pretemporada con tres semanas aún por delante hasta el inicio de la Liga Endesa 2021/22. Los dos representantes gallegos en la mejor liga de Europa pelearán por un título que vuelve tras cancelarse la pasada campaña por la COVID sabiendo que su mejor versión todavía está lejos.

En el Obra faltará gente importante, al menos dos jugadores que fueron fichados para ocupar el rol de titulares. Braydon Hobbs no forzará al arrastrar molestias en un tobillo que le impidieron ejercitarse los dos últimos días. Henry Ellenson todavía no ha regresado de Estados Unidos, a donde viajó el martes con el objetivo de solucionar los últimos trámites de su visado, un proceso que todavía no ha conseguido completar. Además, Thomas Scrubb participó ayer en su primera sesión de entrenamiento con el Obra y dependerá de Moncho Fernández que debute ya.

Más claro está el panorama en el Breogán, que el pasado sábado derrotó al Bilbao en su primer partido (57-88) y ahora añade a su elenco al tirador estadounidense Tyler Kalinoski. El pívot congoleño Jordan Sakho, disputando el Afrobasket con su selección, será su única ausencia.

‘VERDES’. Moncho Fernández, técnico del Obra, admite que es pronto para evaluar al colectivo pero señala el objetivo de lograr su décimo título. “Sigue siendo una final, es una competición oficial, queremos ganarla y vamos a hacer todo lo posible, pero las armas que tienes en pretemporada no son las mismas que las que tienes en los partidos de la liga regular. Se dará el doble objetivo, intentar ver si funcionan aquellas cosas en las que estamos trabajando y hacer todo lo posible por llevarnos el título”, dijo ayer.

El santiagués explica que “las cosas están yendo por el camino correcto” aunque lamenta la diferencia de estados de forma en los jugadores que se han incorporado pronto y los que han tardado más. Añade que espera un Breogán que “se estará haciendo, construyendo, buscando la química, el estilo de juego del nuevo entrenador...” Pronto para sacar conclusiones.

Paco Olmos, entrenador del Breogán, se expresa en la misma línea. “Sabemos que vamos a jugar un título, la Copa Galicia, algo que nuestros aficionados desean, contra nuestro rival por antonomasia, pero también nosotros debemos saber en qué momento nos encontramos, para qué queremos usar el partido. Estamos en evolución, somos el equipo que más tiene que construir y vamos a mantener la limitación de minutos dentro del partido. Seguir creciendo como grupo y que siga creciendo nuestro baloncesto en todos los aspectos”, argumentó en rueda de prensa. El valenciano elogió al Obra: “Es un club a admirar en el sentido de que es diferente en la ACB. Mantiene once años a Moncho, mismo staff, misma filosofía, prácticamente mismo sistema de juego mejorado año a año”.

Aunque sea pretemporada, en juego está el primer título del curso... y el primer derbi.