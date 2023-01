Derrota del Estradenseen casa

DECEPCIÓN LOCAL. El Estradense no supo sacar jugo a la superioridad mostrada contra el Somozas. Inclinó la balanza del Nuevo Municipal de A Estrada un solitario tanto de Julián. Los visitantes solo fueron mejores hasta el gol, pero a partir de ese instante, hubo monólogo sin acierto ofensivo del Estradense por las grandes paradas del portero Embela. No empezó nada bien la contienda para los locales. De partida, el Somozas, que escaló del séptimo al cuarto puesto de la clasificación al cierre de la primera vuelta, pudo circular el esférico y transitar con cierta comodidad de un lado a otro del césped. La primera ocasión visitante clara significó, además, el único tanto del encuentro. Julián recibió un pase en diagonal y mandó una volea cruzada a la red lejos del alcance de Coke en el minuto 25. El gol también marcó un punto de inflexión en cuanto al juego. El Somozas no tuvo reparos para replegarse y defender la renta durante algo más de una hora. Lo intentaron los locales de varias maneras aunque se encontraron con la seguridad del guardameta Embela, que, en dos ocasiones, malogró sendas finalizaciones de Fuentes: en el primer tiempo, desviando un disparo al primer palo, y al inicio del segundo, achicando el espacio ante el atacante al bajar éste la pelota al terreno de juego. En el minuto 72, Anxo rozó el poste de disparo desde fuera del área y, en el 81, los locales reclamaron penalti por agarrón a Juanín... que no se pitó

Estradense: Coke; Anxo, Ander, Pablo Carabán, Óscar; Mella (Vicente, min. 76), Miguel (Juanín, min. 64), Raúl; Migui, Fuentes (Javicho, min. 64) y Porrúa (Brais Calvo, min. 70).

Somozas: Embela; Óscar Lorenzo (Asier, min. 48), Guillem, Kiko, Álex Cabarcos; Bruno Bellas, Caique (Luis Díaz, min. 65); Julián, Javi Sanmartín (Berto, min. 82), Aarón; y Cañi. Árbitro: García Rodríguez (A Coruña). Enseñó amarilla al visitante Julián, s Anxo, Fuentes, Javicho, Porrúa y Raúl. Gol: 0-1 Julián (min. 25). Campo: Nuevo Municipal de A Estrada. 400 esp. Hugo Mosquera. (ADG. A Estrada)