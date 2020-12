Derrota do Victoria FC, que cae ao cuarto posto

FEMININO Non houbo asalto ao campo de San Pedro e o Victoria FC sumou a súa segunda derrota da tempada na visita a un Viajes Interrías que ascende ao liderato do Grupo 1 da Primera División Nacional Femenina.

As rojillas saíron ben posicionadas, intentando facerse co dominio dende o asubío inicial, mentres o Interrías buscaba enlazar xogadas rápidas á contra. O encontro iríase con táboas ao descanso, despois de que ningún dos equipos fosen quen de mover o marcador pese a que as locais tiveron dúas ocasións á contra e o Victoria tamén opcións tanto a balón parado como con varios balóns colgados. O colexiado anulou un gol das visitantes por fóra de xogo.

A segunda metade comezou co Interrías máis concentrado, de tal xeito que aos 10 minutos se adiantaba logo dunha perda rojilla en medio campo que deu pé a unha contra rápida que permitía a Connie Caliz batir a Carmen (min.55).

Despois do gol o dominio foi plenamente do Victoria. As de Santiago fixéronse donas do partido e buscaron de tódolos xeitos igualar desplegando un bo xogo combinativo, pero a fortuna non estivo do seu lado. Rematou a cita cun 1-0 que levou ás locais a recuperar o liderato e ao Victoria a caer a cuarta praza. ECG