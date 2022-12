Descontos para apoiar o Compostela cara a segunda volta do campionato

Composfest. Abonarse á SD Compostela ten vantaxes E cando tràtase de facelo para a segunda volta do campionato non será unha excepción. O Composfest lanza a súa campaña 2.0 coa premisa de activar os corazóns branquiazuis. Así, ata o 10 de decembro, todos aqueles que realicen o abono na Tenda Oficial poderán beneficiarse dos descontos dos Bonos Corazón.Trátase dunha oportunidade única de unirse á inchada compostelanista e animar aos nosos na segunda metade do ano, posto que, por exemplo, o Abono Xeral de Tribuna, incluído o desconto, sae a 45€; e o de Preferencia, para menores de 30 anos, a 18€ (30€ en Tribuna). Non será o único desconto dispoñible, xa que cos Bonos Activa Comercio da Xunta de Galicia, todos os novos abonados tamén poderán gozar de maiores descontos na súa alta nova, neste caso, ata o 31 de decembro. Igualmente, este desconto só será aplicable para aqueles que o realicen na tenda oficial da Rúa da Raíña, cuxo horario actual é de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas e das 17.00 ás 21.00 h.. Así mesmo, todos os que se abonen nestas datas previas ao Nadal poderán gozar tamén co seu abono dos últimos dous partidos da primeira volta (11 de decembro e 8 de xaneiro). ECg