“Desde a grada estaba contento por ver como xogaba o equipo”

A SD Compostela colleitou varias boas noticias o pasado domingo. A incontestable vitoria no feudo do Celta B (0-3), primeira da tempada a domicilio, a imaxe de dominio e control ante un rival de entidade que chegaba en boa dinámica... E, xa no plano individual, a volta de Samu. O mediocentro dubrés regresou ao céspede logo de estar ausente desde a primeira xornada por unha lesión de nocello, e admite tanto as boas sensacións como a dificultade de acceder a unha formación titular que está brillando.

“Sempre é difícil entrar desde o banquillo e máis así cun partido medio roto, pero as sensacións foron boas, incluso mellor do que esperaba”, sinalou Samu onte en rolda de prensa telemática. Cuestionado sobre a posibilidade de que poida formar de inicio no vindeiro encontro contra o Zamora (sábado ás 19.00 horas no Vero Boquete), apúntase se fai falta. “Non o sei, gustaríame pero está difícil porque os que están xogando están facéndoo bastante ben e agora toca sumar desde onde sexa”, recoñece.

Afeito a ser peza clave desde a súa chegada ao Compos en 2016 da man de Yago Iglesias, especialmente nun curso pasado no que admitiu vivir a súa mellor campaña, a Samu tocoulle ser espectador neste inicio, unha faceta na que puido deleitarse co bo facer dos seus compañeiros. “Máis que nada sentía envexa por xogar eses partidos, pero ao mesmo tempo disfrutei moito e dende a miña perspectiva de ver os partidos desde a grada intentei cada vez que entraba ao vestiario dicir o que estaba vendo e animar porque estaba moi contento de ver como estaban xogando”, explica.

CON MOLESTIAS. Asume un dos capitáns do Compos que toca seguir traballando para deixar atrás as molestias no nocello que lle impediron xogar os anteriores cinco encontros. “A lesión non está olvidada porque tiven un edema óseo e iso vai tardar en curar. Agora si me permite máis que antes e hai que tomar antiinflamatorios antes dos partidos para soportar a dor pero atopeime bastante ben”, asegura Samu, quen deberá aproveitar a pausa de Nadal. “Seguramente me dea tempo a recuperar pero eu teño que tomar o parón para poñerme a tope fisicamente. Cada día atópome moito mellor e espero que de aquí a Aninovo non teña ningunha dor”.

O centrocampista de 25 anos debuta en Segunda B malia que aínda non puido disputar moitos minutos, pero di ter xa asimilado o salto de categoría. “Véxome ben porque o nivel dos adestramentos tamén variou. A maneira de entrenar, a metodoloxía... Esta categoría obriga a pensar máis rápido. Os amistosos de pretemporada xa foron encamiñados a iso, contra equipos de Segunda B, e véxome ben”, advirte.

CAUTELA. A SD transita pola categoría sen dúbidas. Despois de sete xornadas é sexto na táboa cunha única derrota, a da primeira xornada ante o Unionistas, e o grupo crece cada semana. O técnico Yago Iglesias cualificou o triunfo ante o Celta B como “un toque de atención” ao resto de rivais, e Samu pon en contexto esas declaracións. “A priori iamos ser un equipo que sufriría moito e non se está vendo iso. Aínda así hai que ser cautos porque nesta liga perdes dous partidos e méteste no pozo, e gañas dous e méteste no play-off”, apunta, e remarca que o obxectivo segue a ser a salvación.

No tocante á liga, o Compos pechará o ano este sábado perante o Zamora, un rival ao que Samu xa observou cando xogou contra equipos galegos. “É un equipo con xente á que lle gusta ter a bola pero tamén ten xente física. Un pouco na liña dun equipo de Segunda B, pero que tamén lle gusta combinar porque o seu campo préstase e hai que ter coidado porque seguro que intentan quitarnos o balón”, cre o branquiazul.