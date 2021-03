“Desde que se aplazaron los Juegos ya vi alguna posibilidad de ir a Tokio”

Hasta el Europeo vamos a estar en Bañolas todo el rato. Después del Europeo, en caso de que seamos el barco definitivo, todavía no sabemos dónde van a ser las concentraciones.

Sin duda va a ser un salto muy grande, porque ya es otro mundo, es gente con muchísima experiencia y muchos años remando. Va a haber mucha más rivalidad, mucha más competitividad, pero creo que me voy a adaptar bien. Ya estoy con ganas de ver el nivel que hay.

Se ha hecho con un puesto en el doble scull ligero tras la renuncia de Rodrigo Conde, en un bote con aspiraciones y que había sido quinto en el último Mundial. A la hora de ocupar su lugar, ¿puede más la ilusión o la responsabilidad?

Responsabilidad la verdad que no, porque no tenemos nada que perder, sino todo que ganar. Es una embarcación nueva, yo también soy bastante joven. Estoy con muchísima ilusión y con muchas ganas de llegar a la primera regata en el Europeo y ver realmente dónde estamos. A partir de ahí, si todo va bien tendremos dos Copas del Mundo, y finalmente los Juegos Olímpicos, donde todo iría mejor, pues al ser una pareja tan nueva solo podemos mejorar.

Rodrigo dejaba el doble scull ligero a cinco meses para los Juegos por las dificultades para cumplir con el peso. Entiendo que usted no tiene problemas en ese sentido.

Es la primera vez que voy a hacer una bajada de peso a 70 kilos. Mi peso normal sería de 75 o 76 kilos. Aunque nunca haya bajado a 70 lo que tuve que bajar ahora para la prueba de acceso al equipo nacional no me costó demasiado, por lo que no creo que tenga problema. Aparte, por mi estatura tampoco creo que tenga demasiado problema.

¿Qué consejos le daba Rodrigo, ya no solo durante las pruebas de acceso al equipo nacional, sino incluso una vez que ha conseguido ocupar su lugar en el barco, al menos hasta el Europeo?

Rodrigo estos días que estuve con él de concentración, porque los absolutos pesados también estuvieron, tenía confianza plena en que iba a ser mi sitio ya desde el primer momento. Así lo demostré. Él confía mucho en mí, sabe cómo remo, ya remó conmigo un par de veces y le gusta. Sabe que Manel y yo podemos hacer muy buena pareja y me dio todas las fuerzas del mundo para llevar el doble a lo más alto.

Ahora en el doble scull pesado, Rodrigo Conde también buscará su opción de acudir a los Juegos, jugándose en el Europeo sus opciones de competir en el Preolímpico. ¿Le ve posibilidades de estar en Tokio?

Posibilidades siempre hay. Rodrigo y Aleix (García) también son una pareja nueva de todo que lo pueden hacer muy bien, pero a ver si ese muy bien llega para clasificar otro doble a los Juegos. Yo creo que posibilidades hay, pero hay que lucharlo, y mucho.

La pista de remo en los Juegos de Tokio es la misma en la que se disputó el Mundial juvenil, también en verano, coincidiendo con la época en que se van a celebrar los Juegos. ¿Qué destaca del campo de regatas?

Lo que más destaco de la pista es que es de agua salada y agua caliente, entonces el barco corre y flota mucho más. También suele haber mucho viento y se levantan olas, es una pista a la que siempre le entra muchísimo viento y es complicada de remar. En Tokio también hace muchísimo calor, creo que no he estado en un sitio con tanto calor en mi vida, y es algo a lo que hay que adaptarse un poco antes de empezar a competir allí.

Aunque el agua salada se pueda ver como una ventaja no es el medio al que más acostumbrados están y también será necesario un proceso de adaptación.

Es una ventaja pero el primer día puedes notarte un poco raro. Aun así enseguida te acomodas, porque ir más alto y tener más espacio te da más confianza. En un entrenamiento ya va bien. Tampoco es un cambio enorme, pero sí lo notas un poquito.