“Pienso que es fútbol de verdad, que ya estoy, que ya llegué”

Miki Villar (Nigrán, 1996) se estrenó el pasado domingo como goleador en el fútbol profesional, dándole la victoria a su equipo en la visita al filial de la Real Sociedad (0-1). Ha cambiado Galicia por Baleares, y el Compostela, donde era un referente, por la UD Ibiza, para vivir un debut en Segunda División en el que le toca aprender y luchar cada oportunidad que tenga. Asegura estar viviendo un sueño, pero mantiene los pies en la tierra y la mente pendiente de los suyos. Las felicitaciones no han dejado de llegarle desde este rincón del Atlántico, muchas de ellas desde Santiago. Aquí vendrá cuando vuelva por Galicia, a visitar a sus amigos del Compostela, cuya evolución sigue día a día.

¿Cómo está viviendo su primera experiencia lejos de casa?

Lo estoy llevando muy bien. Yo llegaba con la duda de cómo me iría, cómo lo iba a llevar, si iba a estar bien, sobre todo mentalmente, por echar de menos familia, amigos... Sí que echo de menos, pero estoy muy bien viviendo solo, aprendiendo a cocinar también. Por suerte estoy en Ibiza, que hay una calidad de vida superbuena, y con la gente del equipo también me llevo genial. De hecho, muchos días de la semana estoy con Ekain, yo en su casa o él en la mía. Como estamos solos los dos, e incluso alguno más del equipo, hacemos piña.

Pasa de ser un referente en el Compostela a firmar por dos años en un equipo en el que le toca aprender y aprovechar cada oportunidad.

Yo vengo de ser importante en el Compos, sabía que tenía un papel principal, pero es parte del proceso, llegar a un sitio nuevo, ganarte la confianza del míster y de la gente. Es algo que hay que pasar sí o sí. Estoy en ese proceso de aprendizaje, de cambios físicos y mentales, de hacerme un poquito más fuerte, pero estoy muy bien.

¿El ritmo y el físico son la gran diferencia entre Segunda División B y Segunda?

Sobre todo ritmo y físico. En cuanto al fútbol todavía no jugamos contra un equipo que viéramos que la tocan muy bien. Quizá el Mirandés es el que más intenta jugar, pero por el resto, fútbol como lo que hacíamos el año pasado en el Compos, poco. Pero sí mucho físico, hay mucho choque, mucho duelo individual, un ritmo mucho más alto que en Segunda B. A eso hay que adaptarse y se nota bastante.

¿Cómo vivió su primer gol como futbolista profesional?

Fue totalmente inesperado, porque justo entré y tuve otra que le intenté dar a Davo pero la cortó el defensa. Estoy supercontento porque no me esperaba marcar gol. Supongo que estaba donde tenía que estar y se dio la situación que se tenía que dar para el gol. Es otra parte del proceso que estoy viviendo, estoy aprendiendo muchísimo, trabajando muchísimo todos los días, entre gimnasio, entrenar, en casa alimentarme bien, ser lo más profesional posible y hacer todo lo que está en mi mano para estar bien. Lo culminé con el gol, que para mí fue un momento superalegre y superfeliz.

Estando en el Compostela su excompañero Aythami Perera vino una tarde con un sol impresionante y el canario hizo cuatro goles. Usted, en Anoeta, marcó bajo la lluvia.

Aquí cada vez que llueve me siento como en casa. Desde que llegué a la isla prácticamente no había llovido, solo un par de días en septiembre. Es otro mundo. Cada vez que llueve aquí me alegro y salgo a la calle.

Ya ha jugado en estadios de renombre y tradición. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando salta a La Romareda, el Nuevo Zorrilla, el Reale Arena...?

Se me pasa lo mismo que se pasó el año pasado cuando jugamos en Riazor: que es fútbol de verdad, pienso que ya estoy, que ya llegué. Después de todo lo que llevo hecho estos años tener la suerte de poder vivir esto me hace valorarlo mucho más. Jugué en Eibar, jugué este fin de semana en Anoeta, en La Romareda, un estadio mítico, en Las Palmas... Son cosas que solo había vivido en mis sueños, en ningún sitio más. Es algo increíble, superrecomendable para quien tenga la oportunidad de hacerlo. Lo estoy disfrutando muchísimo.

A nivel colectivo, entiendo que el objetivo del Ibiza , un recién ascendido, será la permanencia, pero por el momento están acariciando puestos de play-off.

Nuestro objetivo tiene que ser la permanencia y que el proyecto del Ibiza se sostenga en el fútbol profesional y a partir de ahí seguir creciendo. Aquí le dan muchísima importancia a estar en Segunda, e intentar ver hacia arriba también. Yo creo que lo están haciendo muy bien, que llevan ya cinco años trabajando a tope para estar aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es consolidarnos y poco a poco ir mirando hacia arriba. El objetivo es mantenerse en Segunda y si lo conseguimos relativamente pronto o con margen para poder ver hacia arriba, a partir de ahí sí que tenemos que ilusionarnos y ver hasta dónde podemos llegar.

Echando un vistazo al calendario, ea principios de diciembre aguarda la visita al Lugo, su primer partido como profesional en Galicia, una cita especial.

Sí, sobre todo porque mi familia, mis amigos y mucha gente de mi entorno va a querer ir a ver el partido. Va a ser superespecial, tengo unas ganas inmensas de ir a Lugo ya.

¿Hace mucho tiempo que no vuelve por Galicia?

Nos dieron dos días libres hace un par de semanas y me pude escapar a casa, pero desde el mes de julio hasta hace dos semanas no pude volver. Ahora volveré en diciembre, en Navidades.

Aunque sea desde la distancia, ¿sigue al Compostela?

Sí, de hecho este fin de semana jugaron a las 16.15 horas, nosotros teníamos siesta y me la salté un poco para ver al Compos. Yo estoy muy pendiente, sigo muchísimo al Compos, porque es mi equipo, de Galicia para mí es el más especial. De hecho, me compré Footters para poder ver los partidos fuera de casa. Están haciendo una temporada buenísima y ojalá sigan así.

Lo que está claro, a raíz de la multitud de felicitaciones que ha recibido de antiguos compañeros de equipo tras el gol que anotó en el Reale Arena, es que mantienen un contacto estrecho.

Por suerte hice muy buena relación con prácticamente todo el club. Estoy mucho en contacto con ellos, me alegro mucho de poder seguir manteniendo esta relación porque para mí fueron personas muy importantes. Ahora cuando vaya a Galicia iré a hacer una visita.