Detiene sus sesiones el Dépor por el positivo en covid de un jugador

A Coruña. El Deportivo anunció ayer que ha procedido a detener la actividad deportiva al haber detectado un caso de coronavirus en la plantilla. El club gallego ha explicado en un comunicado que el futbolista que se ha contagiado no presenta síntomas y ha sido aislado. Y se ha comunicado el caso a Salud Pública de la Xunta de Galicia para que active sus procedimientos.

El Deportivo apunta que el jugador continuará en aislamiento y sus compañeros de plantilla y técnicos realizarán nuevos test hoy. Y por tanto se ha suspendido el que iba a ser su primer partido de pretemporada ante el Estradense en Abegondo.

También se frena la incorporación del internacional costarricense Celso Borges, que ayer pasó ayer las pruebas médicas derivadas del covid, previas a su sumarse al Deportivo, en el que afrontará su segunda etapa tras haber sido traspasado al Göztepe turco, del que ahora procede, el verano de 2018. Borges ya ha solucionado los trámites de su visado en Costa Rica.

El jugador americano no participó en la sesión de ayer, en la que sí estuvo el italiano Michele Somma, que trabaja al margen de sus compañeros a la espera de que se determine si sigue o no en la plantilla blanquiazul. También se entrenaron fuera del grupo Mujaid Sadicy Borja Galán, con molestias.

CAUTELAR, NO. Por otra parte, El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid ha rechazado la cautelar que pedía el Deportivo para parar LaLiga al considerar que no se han acreditado “cuáles serían los daños de carácter irreparable” que tiene para el equipo gallego haberse quedado fuera del calendario de Segunda División.

En su auto, que adelantó Cope Coruña, la magistrada considera que “la cautelar debe ser rechazada por no cumplirse los presupuestos imprescindibles para su concesión”. Y que “no concurre apariencia de buen derecho alguna en los términos que puede ser esta apreciada en la pieza cautelarísima” ya que, sostiene, “sin prejuzgar el fondo del asunto” no se puede “prescindir de la presunción de validez del acto administrativo” que determinó que el calendario de Segunda fuera de 22 equipos y no de 24.

La jueza explica que se podrían restituir los daños. C.A.F.