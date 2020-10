Diego Vila, una historia de talento sobre cuatro ruedas

Diego Vila (Tui, 1996) es uno de los miles de jóvenes amantes del motor que sueñan con hacerse un hueco en el mundo de los ralis. Con una vida ligada a las cuatro ruedas desde los tres años es actualmente una de las más firmes promesas entre los jóvenes pilotos gallegos. Después de haber ganando la Copa Volante FGA este año disfruta de la beca PXP (Proxecto Xoven Piloto), que le permite disputar todo el Campeonato Autonómico patrocinado por Recalvi, Pirelli y la propia Federación Gallega, a los mandos de un Clio N5.

“Esta temporada estoy corriendo con un coche que está muy cerca de los coches de segunda categoría, es decir, de los coches que corren el Mundial”, relata un ilusionado Diego Vila. “Es un N5, un coche 4x4, con 310 caballos, una máquina buena”, agrega, al tiempo que no se olvida de los tan necesarios patrocinadores: “Está patrocinado por Recalvi, básicamente, y también por Pirelli”.

Y es que tiene razón Diego cuando dice que “casi es más complicado encontrar patrocinadores que ser bueno en esto”, y más en los tiempos del coronavirus, en el que las ayudas escasean todavía más, apenas hay competiciones en marcha y se hace cada vez más complicado mantener viva la pasión.

“Para la gente que empieza es supercomplicado, hay que tenerlo muy claro y los pocos recursos que se tengan hay que optimizarlos muy bien; no se puede gastar por gastar”, afirma Vila. El joven piloto tudense habla con conocimiento de causa, y su ejemplo puede servir de guía para aquellos que quieren labrarse un futuro en el mundo de los ralis. “Lo ideal es empezar en una Copa de promoción, algo que tenga un retorno, que tenga premios”, aconseja. Y eso es lo que él hizo.

Consiguiendo la beca PXP al ganar la Copa Volante FGA Diego, junto a su copiloto Álex Sampayo, pudo olvidarse de buscar patrocinadores durante un año, al tiempo que se aseguró la oportunidad de disputar todo el Campeonato Gallego, aunque finalmente el covid-19 provocará que no se celebre en su totalidad.

“A principio de año firmamos diez pruebas, pero con el coronavirus muchas se cayeron. Los propios patrocinadores de los ralis estaban en una situación complicada y no podían aportar para que se hicieran los ralis. De diez ralis que íbamos a correr al final vamos a correr tres o cuatro”, esto es, todas las que se disputen, “con el Clio N5 de Recalvi”.

Su última competición tuvo lugar el pasado fin de semana en Lugo, con motivo del Rali San Froilán, del que saca un balance positivo: “En el Rali San Froilán quedamos muy cerquita de los R5, que con este coche son casi inalcanzables. Quedamos primeros de nuestra categoría, la N5, e incluso le ganamos a varios R5, aunque no a todos”.

Aunque sea un año atípico, Diego no se pone límites en la temporada. Sabe que está gozando de una gran oportunidad que no todos pueden tener y está decidido a no dejarla pasar. “El objetivo principal es dar buena imagen para la marca, tanto para Recalvi como Pirelli y la Federación Gallega”, apunta, siempre pendiente de ser agradecido con sus patrocinadores, que al fin y al cabo son quienes hacen su sueño posible, además de su destreza al volante, obviamente. Y lo que deja claro, también, es su espíritu competitivo, su afán por seguir progresando y, por qué no, soñar con los puestos de honor: “Siempre que salimos a correr intentamos hacerlo lo mejor posible y vamos a intentar estar lo más arriba posible. Vamos a intentar salir a ganar nuestra categoría, y si podemos hacer algún podio general, también”.

UN SUEÑO: SER PROFESIONAL. Diego habla de pequeños pasos, pequeñas metas en la formación de su carrera como piloto, en la que ilusión y dificultad se dan la mano a la hora de hablar del gran sueño: llegar a vivir del mundo de los ralis. “El sueño de cualquier chaval es llegar a vivir de esto, pero es supercomplicado por los patrocinios. Hay que darse cuenta de que en España, de 48 millones de personas, solo una vive de esto. Es muy complicado, pero la ilusión hay que tenerla”, reconoce Diego Vila.

Ilusión, desde luego, no le falta. Una ilusión que lleva acompañándolo desde niño, desde que a los tres años se subió por primera vez a un kart. La sonrisa de ese momento aún no se le ha borrado hoy, 21 años después. “Cuando tenía tres años mi padre me montó en un kart y en todos estos años no me volví a bajar”, relata. Como él explica, tener en casa un modelo en quien fijarse también ayuda: “A él le gusta este mundo porque en su época también hizo algo de esto. Después ya me fue preparando un coche, a los diez años. Rodábamos por ahí un poco, y cuando saqué el carné, a los 18, empecé a correr en ralis, porque en aquel momento hasta que tenías carné no podías correr”.

HECHO A SÍ MISMO. Diego Vila puede presumir de haberse ganado cada oportunidad, de haber sabido aprovechar cada opción para subir escalón a escalón en el mundo del motor. “En Galicia hacen unas selecciones para pilotos noveles que nunca hayan corrido en ralis. Me apunté a una selección, la gané y el premio era correr un rali totalmente gratis con Toyota”, describe, recordando su primer gran éxito. “Lo corrías sin gasto alguno, que para un piloto que está empezando es una panacea, porque cuesta mucho dinero correr en ralis”, apostilla.

Pero el nivel y el deseo de crecer se fue incrementando y llegó entonces el momento de probar suerte también a nivel nacional. “Después nos apuntamos a una selección a nivel de España. Éramos mil personas, solo podía ganar uno y gané yo. El premio era ir a correr el Rali de Madrid, que era el último de la temporada, también totalmente gratis, con un coche mejor”.

Posteriormente estuvo tres años sin poder completar toda una temporada ante la dificultad de encontrar patrocinadores. Fue entonces cuando volvió a ganarse sus propias oportunidades, adjudicándose la Copa Volante FGA y consiguiendo la beca PXP de la que ahora disfruta.

Esta es la historia de Diego Vila, en la que nos ha contado el ayer y el hoy, mientras se ilusiona con un mañana que lo sitúe entre los grandes.