Diez minutos en caída libre dejan sin premio al Santiago

El Jerubex Santiago Futsal sufrió la cuarta derrota de la temporada al caer ante el Atlético Benavente, tercer clasificado, por 3-1, en un encuentro que se decidió en la segunda parte, y en la que los pupilos de David Rial habían conseguido adelantarse tras el descanso gracias a un tanto anotado por Alberto Mirás. Sin embargo, en los diez minutos finales se desmoronó y terminó por encajar tres tantos del conjunto local.

Fue el equipo visitante el que tomó la iniciativa en los primeros compases del encuentro. Fue capaz de salir de la presión a la que le sometió su rival y le vio varias veces la cara de cerca a un ex, Marcos Vara. Sin embargo, no consiguió generar ocasiones claras. La escuadra anfitriona no estaba cómoda sobre la pista y la presencia ante Brais García era testimonial. A medida que pasaban los minutos, la tendencia cambió. Un disparo de Germán le dio un tiempo de dominio a los jugadores preparados por Chema Sánchez. El control había cambiado de bando, pero la situación era similar, ya que el Desguaces Casquero apenas creó oportunidades para anotar.

Las hostilidades se rompieron con una clara ocasión de Alán. A los pocos segundos de ingresar en cancha, el jugador del Santiago Futsal se plantó solo ante Marcos Vara y el meta local sacó una mano prodigiosa en un tiro raso. Desde ese momento y hasta el descanso el duelo se abrió. Ambos equipos vieron que podían llegar arriba y las ocasiones se sucedieron. Marrupe, tras un saque de esquina, y Matos, con un tiro a la madera, gozaron de las oportunidades más claras para el cuadro entrenado por David Rial. No obstante, Brais también se erigió en protagonista de su equipo. El cancerbero detuvo un disparo a la media vuelta de Germán, otro de Malaguti y paraba de forma soberbia ante el propio Malaguti, en un mano a mano en un contragolpe a falta de tres segundos para el final.

SEGUNDO ACTO. Con empate a cero arrancaba la segunda parte. Las defensas y los porteros se imponían a los ataques. Pero en el segundo acto llegaron los goles. Jerubex Santiago Futsal se adelantó en el marcador. Una recuperación en la salida de balón acabó en las zapatillas de Alberto Mi´ras, que le pegó con la zurda desde la frontal del área al primer palo y engañó a Vara. Era el 0-1 y los pupilos de David Rial bajaron ligeramente la línea de presión para buscar alguna contra y ampliar así la diferencia. El Atlético Benavente estaba espeso, incapaz de romper la ordenada y sólida defensa de la escuadra compostelana. Ante la falta de fluidez, el empate solo podía llegar a balón parado y así fue. Un saque de esquina acabó rechazado en la frontal del área y Dilín lo aprovechó para fusilar desde la frontal. Restaban diez minutos para el final.

La igualada dio paso a un tramo de encuentro de nuevo muy cerrado. Los dos equipos defendían mejor que lo que eran capaces de atacar, y con el miedo propio de no querer cometer ningún fallo. En ese juego cerrado, de nuevo la diana llegó a balón parado, y otra vez a favor del cuadro anfitrión. Yayo ejecutó un córner abierto y Dani Martín empalmó desde la frontal con la zurda. Quedaban algo más de cinco minutos y David Rial apostó por el portero jugador desde ese mismo instante en busca del empate.

En esos minutos con ataque en superioridad, Jerubex Santiago Futsal fue incapaz de generar ni una sola ocasión de gol. Por el contrario, el Atlético Benavente sentenció el choque. Malaguti, en una contra rápida, anotó el tercer tanto a portería vacía cuando restaban dos minutos y dio carpetazo al choque.