Difícil visita del Madrid a la casa del nuevo Betis de su ‘ex’ Manuel Pellegrini

Madrid. El belga Eden Hazard y Marco Asensio se quedaron fuera de la convocatoria de Zinedine Zidane para lel partido de hoy. Sí regresan Isco Alarcón y Lucas Vázquez, novedades de una lista de la que desaparecen los canteranos Marvin y Sergio Arribas. Zidane ve cortos de físico a Hazard y Asensio y ha decidido no forzarles. Una semana con tres partidos de Liga dejará espacio para el momento del regreso a los terrenos de juego de dos futbolistas importantes.

De Hazard, Zidane explicó que piensa “lo mismo que dijo Roberto Martínez, que de su lesión no tiene molestias y la única cosa es que como ha tenido pocos entrenamientos con el equipo, hay que ir despacito pero es una cuestión ahora de poco tiempo”.

“Eden va a estar con el equipo y como dije antes de nuestro primer partido lo que queremos, y el jugador también, es que cuando entre esté al cien por cien, encontrándose bien”, sentenció.

El técnico francés ve en condiciones de volver tras sus lesiones a Isco y Lucas Vázquez, y también cuenta con el noruego Martin Odegaard tras su falso positivo en coronavirus de esta semana.

Zidane no respondió a las palabras del galés Gareth Bale tras su cesión al Tottenham, tras afirmar que no se arrepiente de nada, y tras la salida de varios de sus jugadores no pidió refuerzos de forma pública aunque dejó la puerta abierta “hasta el 4 de octubre; puede pasar todo”.

“No voy a contestar a Gareth. Le deseamos lo mejor para lo que le viene y nada más, nosotros ahora estamos con lo nuestro aquí”, dijo Zidane en rueda de prensa sin entrar a valorar las palabras del jugador galés. R. M.