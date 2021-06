Djokovic vence al ‘rey de la tierra’ en un canto al tenis

No habrá decimocuarto título en Roland Garros para Rafael Nadal, que en un descomunal partido cayó ayer en semifinales frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. éste se impuso por 3-6, 6-3, 7-6 y . El partido fue una oda al tenis, hasta el punto de que las autoridades francesas permitieron alargar el toque de queda, a las once, para que el público no dejase de verlo.

En una batalla total, extenuante, y más de cuatro horas, venció Djokovic, que este domingo buscará en Parísante el griego Stefanos Tsitsipas su segundo título en Roland Garros y el decimonoveno torneo del Grad Slam en total. situándonse a sólo uno de Nadal y Federer, ambos conquistadores de 20.

Tsitsipas logró la primera clasificación de su carrera para una final de un Grand Slam tras derrotar en semifinale al alemán Alexander Zverev, 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3 en 3 horas y 37 minutos.

El heleno, el primero de su nacionalidad en disputar la final de un grande, será el finalista más joven desde Andy Murray en el Abierto de Australia de 2010 y el más joven en París desde Rafa Nadal en 2008. Se enfrentará al vencedor del Novak Djokovic-Rafa Nadal, que jugaban ayer al cierre de esta edición, en un partido memorable.

Pese a la emoción de haber logrado clasificarse por vez primera para una final de Grand Slam, Tsitsipas aseguró que por ahora “sólo” ha dado un paso y su trabajo en Roland Garros “no ha terminado”, indicó.

FINAL FEMENINA. Roland Garros entronizará a su reina este sábado. Sus pretendientes, dos jugadoras fuera del top 20, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la checa Barbora Krejcikova. Un duelo fruto de la volatilidad del tenis femenino en el último lustro, cuando cinco ganadoras diferentes en París.

Fueron eliminadas una a una las tres principales favoritas: la número 1, Barty, Osaka y Sabalenka