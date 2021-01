Doblete español: Sainz demuestra que no se rinde y Barreda sigue sumando

··· Sainz reconoció que, a pesar de la victoria, no puede estar “contento” ni “satisfecho” con la primera semana de competición pero sí está contento con la labor de este viernes junto a Lucas Cruz. “Hoy no hemos tenido ningún problema, ha ido bien. La etapa era rumbo, no había muchos cruces, sí arena y dunas. Hemos llevado un buen ritmo y estamos contentos al menos de hacer una etapa limpia”, manifestó el madrileño.

··· “¡He ganado! He intentado aminorar un poco el ritmo después del avituallamiento, pero al final he conseguido imponerme por varios segundos y no sé la verdad si es una buena estrategia”, dijo Barreda tras cruzar la meta.