Doncic arrolla a los Suns y Kawhi regresa como protagonista

El esloveno Luka Doncic dirigió este lunes con 33 puntos el contundente triunfo de los Dallas Mavericks sobre los Phoenix Suns, en una jornada de la NBA en la que Kawhi Leonard regresó a jugar con Los Ángeles Clippers y lo hizo sellando la canasta decisiva para la victoria en el campo de los Charlotte Hornets.

MAVERICKS 130 - SUNS 111

Doncic selló 33 puntos, seis rebotes y ocho asistencias y Spencer Dinwiddie y Tim Hardaway Jr conectaron cinco triples cada uno en la arrolladora victoria de los Mavericks contra los Suns, en la reedición de las semifinales de la Conferencia Oeste del año pasado.

Los Mavericks apoyaron a Doncic con una excelente actuación en equipo y dejaron en evidencia a unos Suns en los que Devin Booker no pasó de los once puntos, en un nuevo partido sinn el lesionado Chris Paul.

Los Suns siguen líderes del Oeste con un balance de 16-8, pero podrían ser alcanzados al mando por los New Orleans Pelicans (15-8), mientras que los Mavs son novenos (12-11).

RAPTORS 110 - CELTICS 116

Sin el dominicano Al Horford ni Malcolm Brogdon, los Celtics se impusieron en Toronto liderados por un doble doble de 31 puntos y doce rebotes de Jayson Tatum para mantener el sólido liderato en el Este con un balance de 20-5.

Jaylen Brown flirteó con el triple doble con sus 18 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias y amargó la gran noche de Pascal Siakam, quien acabó con 29 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

HORNETS 117 - CLIPPERS 119

Kawhi Leonard y Paul George regresaron tras dos semanas de baja y llevaron de la mano a los Clippers hacia un trabajado triunfo en el campo de los Hornets. Leonard anotó 16 puntos y conectó el tiro decisivo con 1.4 segundos por jugar, en su primer partido del año disputado lejos de Los Ángeles.

George anotó 19 puntos para los Clippers, que habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa. Kelly Oubre Jr fue el mejor de los Hornets con 28 puntos.

WARRIORS 104 - PACERS 112

Sigue volando Andrew Nembhard en California y, tras anotar la semana pasada un espectacular tripe sobre la bocina para derrotar a Los Ángeles Lakers, arrolló a los Warriors con 31 puntos, ocho rebotes y trece asistencias.

Los Pacers anularon a Steph Curry, que no pasó de los ocho puntos, con tres de 17 en tiros. Klay Thompson anotó 28 puntos, con ocho triples, y Jordan Poole aportó 23 puntos, pero se quedaron solos en una mala noche de los Warriors.

Los Pacers dejaron atrás su racha de trece derrotas consecutivas y son cuartos en el Este (13-11), mientras que los Warriors son décimos en el Oeste (13-12).

MAGIC 102 - BUCKS 109

Tras descansar este sábado en la victoria contra los Hornets, el trío estelar de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday y Khris Middleton, volvió a coincidir en la pista en la victoria en el campo de los Magic del italiano Paolo Banchero.

Giannis selló un doble doble de 34 puntos y trece rebotes, mientras que Jrue Holiday rozó el triple doble con 17 puntos, doce asistencias y ocho rebotes.

Día complicado para Middleton, que no pasó de los cinco puntos con un modesto uno de once en tiros. El español Serge Ibaka no formó parte del equipo que compitió en Orlando.

GRIZZLIES 101 - HEAT 93

El español Santi Aldama selló un doble doble de 18 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Memphis Grizzlies contra los Miami Heat (101-93).

Aldama, titular en el quinteto de unos Grizzlies huérfanos de Ja Morant y Desmond Bane, estuvo 33.37 minutos en pista en Memphis y agregó a sus 18 puntos y diez rebotes dos asistencias, un robo y un taponazo. El español tuvo un brillante ocho de doce en tiros y conectó además dos triples en cinco intentos.

Es el segundo doble doble del año para Aldama, que también había anotado 18 puntos y capturado once rebotes el pasado 20 de octubre contra los New York Knicks.

ROCKETS 132 - 76ERS 123

Los 76ers se rindieron en su visita a los Rockets tras dos prórrogas pese a los 39 puntos de Joel Embiid y a los 27 de Tobias Harris, en el regreso a Houston de James Harden, con 21 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias.

Los Rockets fueron liderados por 27 puntos de Jalen Green y por 24 de Kevin Porter. Además, el novato Jabari Smith aportó un doble doble de 16 puntos y once rebotes, con tres triples.

HAWKS 114 - THUNDER 121

Los Hawks desperdiciaron catorce puntos de ventaja en el tercer cuarto y sufrieron ante los Oklahoma City Thunder su cuarta derrota en sus últimos seis partidos.

Shai Gilgeous Alexander volvió a brillar en los Thunder con 35 puntos, sin triples, seis rebotes, cinco asistencias y dos robos.

