Dos goles no concedidos al Bergantiños dejan en tablas la cita de As Eiroas

Carballo. Bergantiños y Coruxo no pudieron ver puerta y se repartieron los puntos (0-0). El primer tiempo estuvo equilibrado, pero los locales dominaron en el segundo, período en el que no fueron concedidos dos tantos del Bergantiños, que mereció llevarse el duelo de As Eiroas, donde el conjunto rojillo lleva un mes sin ganar. El Coruxo encadena siete jornadas alejado de la victoria.

Las defensas se impusieron a los ataques salvo en la parte final del período inicial. Así, en el minuto 38, Antonini estuvo oportuno para cortar un pase de Boedo desde la línea de fondo a Escobar, preparado para marcar en el área pequeña. La mejor ocasión coruxista fue una falta lateral de Álex Ares en el minuto 44. La pelota botó en el área sin encontrar rematador y acabó perdiéndose por la línea de fondo.

La segunda parte comenzó con un libre directo, a un metro de la media luna, lanzado por Iago Parga seguido de dos saques de esquina cerrados que despejó Amigo con algún apuro. En el minuto 55, con el Bergantiños claramente ofensivo, Yelco rozó el marco de chut raso y cruzado. Poco después, un robo de Uzal lo prolongó al desmarque de Boedo, cuyo centro, cerca de la línea de fondo, le llegó a Carlos, que con medio cuerpo adelantado, no pudo contenerse para rematar con la mano al verse solo y mal colocado delante de la portería.

A falta de un cuarto de hora, Uxío convirtió en gol una falta sacada por Boedo, pero se señaló infracción previa. En el 79, Cano disparó cerca del palo, antes de que Garci rematara por encima del larguero. Los locales siguieron atacando. Amigo salvó sobre la raya un cabezazo de Uxío en el 83. marcos rivas (adg)