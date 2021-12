Dos golpeados por el covid-19 y otros virus, en La Fonteta

··· El primer entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, podrá dirigir a su equipo esta noche desde la cancha, después de dos semanas confinado en su domicilio tras haber dado positivo por coronavirus. Ayer, miércoles, el técnico dio negativo en el test PCR de confirmación que se le realizó.

··· En su ausencia no le ha ido bien al Valencia, que sumó dos derrotas. A la primera, en liga ante el Breogán, de refirió Moncho Fernández. El Valencia estuvo a punto de remontar 25 puntos de desventaja en el último parcial, en el que el Valencia anotó 47 puntos, récord ACB y “una barbaridad al alcance de pocos, que demuestra su calidad. Cuando vuelvan a entrenar todos juntos ya no habrá esas pérdidas y fallos no normales de ahora”.