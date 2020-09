Dura pretemporada: el covid-19 impidió el SD-Pontevedra

Otra vez hay que hablar de la dura pretemporada, la atípica, la inusual... la más difícil. La presidida por el covid-19, que lo gobierna todo: desde entrenar en grupos, en algunos casos, hasta la desinfección de las instalaciones... hasta decidir, directamente, si se puede jugar un partido. Ayer, el covid dijo no al segundo encuentro amistoso que iba a jugar el Compostela, en este caso en el Vero Boquete de San Lázaro y frente a un rival de postín, el Pontevedra. Sin gente en la grada, que ésa es otra, pero un partidazo.

El covid dijo no, aunque en este caso se puede decir que la SD Compostela, y el Pontevedra, apelaron a la precaución y dijeron que no se debía jugar. Si fue excesiva o no la medida preventiva, que se juzgue: el caso es que un familiar de un jugador del Compostela tenía síntomas de coronavirus desde el pasado jueves. Se le realizaron las pruebas, y desde ese día se aisló también al jugador.

Los resultados y la confirmación del test se conocieron el martes por la noche: el familiar era positivo. El jugador del Compos sigue aislado, ayer le hicieron las pruebas a él, al ser contacto directo del contagiado. Y SD y Pontevedra acordaron, para curarse en salud, nunca mejor dicho, y no arriesgar, no jugar el amistoso. Si el partido hubiera sido de liga, es muy posible que se hubiera jugado.

Pero era un amistoso, y el segundo que jugará el Compos será el sábado, a las 18.00 en O Carballiño frente al Arenteiro... si el covid dice sí.

Sí juega amistosos, al menos dos, el primer rival del Compostela en el subgrupo de Segunda B, el Unionistas. Y un viejo conocido, Aythami, muestra puntería: tres goles.

BAJA Y ALTA. Joel López, que lamentablemente sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda, la rotura del ligamento cruzado anterior, será operado hoy en A Coruña por dos especialistas en este tipo de percances: los doctores Miragaya y Gayoso. Se estima que Joel estará unos seis meses de baja médica. Que todo vaya bien hoy.

Su sustituto en la plantilla, el central Guille Torres, se iba a entrenar por primera vez ayer junto a sus compañeros, pero el entrenamiento quedó suspendido a primera hora de la tarde, después de que tres horas antes se dijera que se iba a celebrar. Guille, aún sin casa tras llegar de Barcelona, se aloja en el Hotel Oca Puerta del Camino. Hoy debería ser su debut.