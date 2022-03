“É momento axeitado para reivindicar xa a industria do deporte”

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo este venres unha xuntanza de traballo cunha representación do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar encabezada pola súa xerente, a campioa olímpica, Sofía Toro, que estivo acompañada polo membro da directiva e CEO de Jim Sports, José Manuel Graña e máis por Eduardo Agulló, director de comunicación do Cluster.

Sofía Toro estivo nos Xogos Olímpicos do ano 2012, feitos en Londres, formó equipo con Támara Echegoyen e Ángela Pumariega, e con elas chegou a ser oro na competición dos barcos de la clase Elliott 6m.

Na xuntanza, ambas institucións exploraron as posibles vías de colaboración de cara a 2022 e os vindeiros exercicios para acadar a importancia que o sector deportivo merece tanto na economía como na sociedade galega. Os obxectivos da Xunta e do Cluster oriéntanse cara uns beneficios a nivel de emprego e creación de riqueza que repercutan na mellora da saúde física e mental da poboación, segundo sinala a nota de prensa.

Deste xeito, un dos seguintes retos para Galicia será a segunda edición do encontro Interclústeres, que tivo o pasado mes de novembro a súa primeira edición en Extremadura, e para a que a comunidade Galicia foi proposta polo Clúster como sede.

A constitución do Clúster en 2021 significa un importante fito de cara a profesionalización da entidade.

Nas verbas do mandatario galego, “estamos no momento axeitado para reivindicar a industria do deporte e para sacar peito da nosa fortaleza, pois o deporte galego ten un importante peso na economía galega e estamos ante o momento de visibilizalo”.

Os obxectivosais do Clúster (industriadeporte.gal), son impulsar a posta en marcha de servizos innovadores, de calidade e sostibles; deseñar grandes proxectos sectoriais; fomentar a transferencia de coñecemento; propiciar a colaboración público-privada e a posta en marcha de instrumentos de financiamento; crear postos de traballo; fomentar a captación de investimentos; favorecer a internacionalización; proporcionar recursos, formación e asesoramento: así como fomentar hábitos saudables.



O 2,5 DO PIB O deporte galego representa agora memso o 2,5% do PIB de Galicia, cun volume anual de negocio que ronda os 1.600 millóns, e que e que xera arredor de 12.000 postos de traballo.

No pasado febreiro, o Clúster galego estivo no Fitness Cluster Exchange, un encontro virtual entre empresas e entidades vencelladas ao segmento do fitness, cita entre membros dos clústeres de Cataluña (Indescat), o debandito de Galicia e o Andorra Esports Clúster, exemplo das colaboracións nesta área.