Edgar Vicedo, un ‘gamer’ con camiseta del Obra en el I Torneo de Navidad

··· “Dije que sí a participar primero porque Fran me lo pidió y además me gusta mucho competir, jugar, así que me animé. Soy aficionado a los videojuegos desde pequeño y me gusta mucho el hecho de poder compartirlo con los amigos y demás”, confiesa Edgar Vicedo. Sabe que esta noche no lo tendrá fácil. Si Jaime Fernández (Unicaja), Ferrán Bassas (Joventut) y Nemanja Radovic (UCAM Murcia) son duros rivales en la pista, seguro que también lo serán con un mando en la mano.

··· “Hace mucho que no juego al 2K así que puede ser que tenga competencia , además creo que me tocó Jaime en el primer partido, creo que habrá bastante ‘trash-talking’ pero la idea es disfrutarlo, pasar un buen rato y ya está”, insiste el jugador del Obra antes de tomar parte en este torneo de 2K.