El accidentado y feliz estreno de Vicedo: “Me he divertido mucho”

El sábado fue un día de nervios y de tensión en el Monbus Obradoiro, pero con final feliz. Pese a la extensa lista de problemas que fue conociendo el colectivo a lo largo de la jornada, consiguió imponerse al Hereda San Pablo Burgos (101-94) con una exhibición de orgullo y de garra pero también de baloncesto, y aunque hubo malas noticias también llegó alguna buena como el notable estreno de Edgar Vicedo con la camiseta del club compostelano.

El madrileño aterrizó hace dos semanas con un contrato temporal y a la primera oportunidad demostró que su perfil encaja a la perfección con el Obra. Aportó experiencia (más de 200 partidos en la Liga Endesa), defensa, intensidad, pelea y hasta se permitió el lujo de terminar ocupando la posición de pívot por las eliminaciones de Okouo y Ellenson pese a ser fichado como un 3 reconvertido a 4.

“Me he encontrado muy bien. Me he divertido mucho, la verdad, me lo he pasado bastante bien y he intentado aportar todo lo posible en la victoria”, explicó tras el partido. Sus 16 créditos de valoración, sumando siete puntos, seis rebotes y cuatro recuperaciones, evidencian su impacto especialmente en las facetas menos vistosas, lo que también le valió los elogios de su nuevo entrenador, Moncho Fernández.

“Tuvo un debut fantástico, ayudándonos en la posición de 4 durante todo el encuentro y en la parte final cuando nos quedamos sin 5 incluso en esa posición. La verdad es que ha estado súper, superconcentrado y estamos muy contentos por su actuación”, señaló el Alquimista en la sala de prensa de Sar. Y se extendió sobre Vicedo: “Es un jugador con mucha experiencia, con muchos partidos encima de la Liga Endesa pero su humildad y sus ganas de incorporarse y adaptarse al equipo han sido tremendas desde el primer día y me alegro de que haya tenido tan buen partido y que nos haya ayudado a ganar”.

El propio ex del Estudiantes, que esta campaña ha vestido las camisetas de Unicaja y Fuenlabrada con sendos contratos temporales, parece tener claro que su rol es más de intendencia. Como si hace falta ocupar el puesto de 5. “Al final Moncho ha venido, me lo ha comentado, lo hemos hablado y por supuesto. Hay que estar en la pista y hay que ayudar, sea lo que sea. Lo hemos solventado bien”, apuntó el alero, para quien la victoria radicó en la capacidad para “no bajar los brazos en ningún momento” y en la solidez del final. “Me gusta más hablar de la defensa porque el talento lo tenemos, a los compañeros les sobra, y creo que atrás es donde se gana el partido”, adujo.

DÍA INTENSO. Fue el final perfecto a un día largo e intenso, que según el propio Vicedo empezó alrededor de las 8.00 horas con las primeras llamadas al sospechar del positivo de Laurynas Beliauskas, que se confirmaría después y al que se añadiría el del fisioterapeuta Álex Fernández. “Ha sido un día un poco extraño dada la situación en la que estamos y al final hemos mantenido el foco en que se iba a jugar y competir, y esa es una de las claves. Durante todo el día hemos tenido diferentes problemas y te hacen dudar como jugador, pero no debes relajarte en esa situación y no lo hemos hecho”, relató.

“Hemos estado muy mentalizados desde el inicio. Nos han ido pasando cosas por la mañana y también por la tarde. Estábamos aquí y no sabíamos si al final sí o no, de repente Biru se encontraba mal, le dolía la cabeza y tenía un poco de fiebre, y los test han sido negativos y hemos podido jugar. Hemos mantenido ese foco, estábamos focalizados en lo que teníamos que estar y hemos conseguido la victoria”, celebró Vicedo.