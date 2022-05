El Amarelle se proclama campeón de Primera Autonómica Femenina

fútbol sala. El equipo xalleiro del Amarelle Concello de Santa Comba, dirigido por Nacho Tuñas y auxiliado por Sergio Vieites, llegaba a este penúltimo partido de la competición con el título de campeonas de liga ya en el bolsillo, tras la derrota en la tarde de ayer de su más inmediato perseguidor; pese a ello, las xalleiras no bajaron el ritmo y sumaron una contundente victoria sobre el Grupo Forma-t Vilalba FSF B por un marcador de 0-5, con goles de Nuria (2), Andrea, Sheila, Tania.

El partido empezaba con un Amarelle llevando el control del partido y la posesión del balón, y empezaron a llegar las oportunidades para adelantarse en el marcador, aunque el gol no llegó hasta los siete minutos, cuando Nuria subía el 0-1 al marcador. Las locales no conseguían generar peligro sobre la portería xalleira, mientras que el Amarelle seguía generando ocasiones sobre la portería contraria, aunque el gol no llegó hasta el tramo final de la primera parte, cuando Nuria subía el 0-2 al marcador, ventaja con la que se irían al tiempo de asueto.

En la reanudación, el Amarelle salió con la misma intensidad de juego, y a los tres minutos amplía distancias hasta el 0-3. Apenas un par de minutos más tarde llegaría el 0-4. El 0-5 llegó a falta de diez minutos para el final.