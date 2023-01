El Arteal obtiene la victoria frente al Universidad de Burgos por un claro 4 a 2

El Arteal Santiago SD Compostela logró una nueva victoria el pasado viernes, al derrotar en un partido muy complicado al Universidad de Burgos, por 4 -2, con más de tres horas de juego.

El primer punto lo disputaban André Silva y el italiano Andrea Puppo. No comenzaba bien el set André y esto permitía que Puppo se adelantara 0/4, pero poco a poco entraba en el partido y lograba imponerse por 11/7. En el segundo, André se imponía con relativa facilidad por 11/5, Puppo mejoraba su juego y lograba ganar el tercero por 7/11, pero nuevamente André lograba la victoria en el cuarto por 11/6, subiendo el primer punto al marcador.

El segundo partido tenía como protagonistas a Humberto y al francés Damien Provost, número uno del equipo burgalés y uno de los mejores jugadores de la liga. Comenzaba el partido con un Humberto dubitativo y esto le permitía a Damien ganar de forma cómoda el primer set por 5/11, pero después de pasar por el banquillo, la actitud de Humberto cambiaba totalmente y pasaba a atacar de forma clara a su rival, logrando llegar al final del segundo set con 10/8 en ventaja. Dispuso de seis bolas de set, pero no tuvo suerte y finalmente, en un largo desempate, Damien se imponía por 15/17. El tercer set era una repetición del segundo, con un Humberto lanzado al ataque y un Damien jugando a la contra. Nuevamente Humberto llegó con ventaja al final del set, pero no fue capaz de rematar y nuevamente perdía en el desempate, por 11/13, después de no aprovechar tres bolas de set, pero dejando a un gran sabor de boca con un nivel de juego altísimo.

Con el marcador empatado, Enio se enfrentaba a la que tal vez es la mayor promesa del tenis de mesa español, Daniel Berzosa, de tan solo dieciséis años, que ya había logrado 8 victorias en la presente temporada. Enio se mostraba muy superior y en ningún momento dejó entrar en juego a su rival, ganando por 3-0 (11/7, 11/8, 11/6)

En el cuarto partido André tenía un complicado partido ante Damien y este demostró que es un gran jugador, al derrotarlo por 0-3 (6/11, 8/11, 4/11), mostrándose muy superior en todo momento.

Una vez más el marcador estaba igualado 2-2 y saltaban a la cancha Enio y Puppo. El jugador del Arteal comenzaba el partido con un juego que acorralaba a su rival en el revés y no le permitía utilizar su gran golpe de derecha, con lo cual se imponía de forma clara por 11/2. En los dos siguientes el italiano lograba mejorar su nivel de juego, pero no le llegaba para superar a Enio, que lograba imponerse en los dos siguientes sets por 11/8 y 11/8. Con esta victoria el Arteal situaba el 3-2 en el marcador, asegurando, como mínimo, el empate.

El último partido lo disputaban Humberto y Daniel Berzosa. Desde el primer punto, Humberto tomó el ritmo del partido, pero Daniel se resistía y presentaba batalla. El primer set lo ganaba Humberto por 11/9, esto le daba tranquilidad y confianza, lo que le permitía ganar los dos siguientes de forma clara, por 11/5 y 11/5, ganando el partido por 4-2.

Con esta victoria, el Arteal se mantiene en el segundo puesto de la clasificación, con 18 puntos, a un punto del Cajasur y con tres puntos de ventaja sobre el Borges, que es tercero.

El próximo domingo, el Arteal se desplaza a Cataluña para enfrentarse al cuarto clasificado, el C.E.R. L´Escala de Girona, un equipo que cuenta en sus filas con el ruso Konstantin Chernov, que cuenta con un 83% de victorias en la liga, y el chino Chih Wei Yeh, que también tiene el mismo porcentaje de victorias. Los acompañan dos jóvenes internacionales, Iker Gonzalez y Norbert Tauler. Nuevamente será un encuentro muy complicado, por el alto nivel de los jugadores que lo componen.