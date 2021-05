“El ascenso este mismo año no es una obligación para el Boiro, aunque sí es recomendable”

Es usted la imagen del presidente de toda la vida en el fútbol llamado modesto, el de verdad: al pie del cañón, preparando cada detalle del partido más importante del mundo, que es el de este domingo...

Pues sí, la verdad es que este partido es el que nos va a marcar un poco el devenir de esta temporada: si somos capaces de cumplir parte del primer objetivo, que es clasificarnos entre los dos primeros del grupo. Es nuestra ilusión y nuestra meta, y pasa por que ganemos el próximo domingo en Barraña al Dubra, todo lo que no sea ganar sería dejar de tener toda la responsabilidad nosotros y ya depender de los demás, y lo que queremos es intentar seguir teniendo la responsabilidad y depender de nosotros mismos, no de otros.

¿Cuánto de trascendente es para el futuro del CD Boiro el regreso este curso a Tercera?

A ver, el CD Boiro, por pueblo, por entidad y por historial debe estar en Tercera División, pero no a cualquier precio. Nuestro objetivo es recuperar esa categoría a medio o corto plazo. La situación económica del club nos hace tener más que nunca los pies en el suelo para saber de dónde venimos t hacia dónde vamos a ir. Pero la ilusión de la actual junta directiva y de la afición es recuperar la plaza de Tercera en un corto plazo: si puede ser este año, mejor que mejor.

O sea, que no ascender este año, no siendo lo mejor que les podría pasar, tampoco sería el fin del mundo para el club...

Evidentemente, nosotros lo que queremos es no convertirnos en un equipo ascensor: cuando subamos, tener una estructura en el club, tanto deportiva como económica, para no dar vaivenes en la categoría. Sabemos que con esta reestructuración que se plantea este año la Tercera del próximo año va a ser más complicada que nunca, tal vez también más bonita que nunca, y el no ascender tampoco va a ser un caos para el CD Boiro. No cabe duda de que todo lo que sea ascender y conseguir el objetivo, al club y la afición le va a venir de maravilla.

Resumo, entonces: es recomendable el ascenso.

Es recomendable, sí. No obligatorio, pero sí recomendable.

Porque económicamente, en estos tiempos tan calamitosos para los club modestos, ¿cómo están para el CD Boiro?

Desde que cogimos nosotros el club, hace tres años (ésta es la cuarta temporada) tenía un déficit de 416.000 euros, y en este momento está en cerca de 50.000. Es una cantidad importante para un equipo de Preferente, pero creo que demostramos que la gestión económica que hicimos fue la acertada. Nuestra intención es amortizar la deuda cuanto antes. Insisto, si no tuviéramos el lastre de la deuda que venimos arrastrando, seguramente la meta del ascenso sería más imperiosa. No cabe duda de que este año, tal y como está formada la categoría, en el aspecto económico es difícil porque hay un aforo limitado en Barraña y las ayudas en esta categoría son pequeñas de todo, por no decir inexistentes. Entonces, tenemos que solventar la situación, los gastos corrientes de este año, de la mejor manera posible e intentar, intentar, sacar algo de dinero además para amortizar algo de la deuda que venimos arrastrando.

¿Y eso cómo se hace en tiempos del COVID? Hay que sacar conejos de la chistera, o poco menos.

Pues no hay una varita mágica en esta situación, y más tal como está el fútbol aficionado. Pero sí hay una regla que nosotros llevamos a rajatabla desde el primer día: trabajo, trabajo y trabajo, petar a las puertas, llamar a los publicistas, a los patrocinadores, convencerlos con argumentos como que mantener al Boiro como entidad con más de 60 años de historia merece la pena... y perdiendo muchas horas de nuestro tiempo particular, para darle una estabilidad a una entidad como el CD Boiro. La fórmula está inventada: es el trabajo, el compromiso de todos los integrantes de la junta directiva con el club y el compromiso de los futbolistas con la entidad, eso por encima de todo.

Buscando incentivar ese compromiso de los futbolistas, su idea ha sido siempre que sean jugadores de la cantera, de la comarca.

Es la idea principal y la seguimos manteniendo. La intención es ir dándoles salida a los chicos que tenemos en la escuela de fútbol, con cuya directiva tenemos una relación excelente, y eso tiene que ser clave en el devenir del CD Boiro. Eso no quita que si algunas posiciones hay que reforzarlas con chicos de fuera de la comarca, porque aquí no somos capaces de conseguir ese perfil de jugador que demanda el entrenador o necesita el equipo, lo hagamos. Pero un porcentaje muy elevado de las 23 fichas de la primera plantilla son de jugadores de la comarca del Barbanza.

Sigue hablando usted siempre en plural, no es presidencialista y es su junta directiva, su equipo, la que se encarga de dirigir el club.

Ya dije en su día que rehuyo de los presidentes presidencialistas, me gusta rodearme de un buen equipo de trabajo, que las decisiones se tomen en consenso y que el trabajo esté delegado entre todos los miembros de la junta directiva. No entiendo que el presidente sea el único que toma decisiones, huyo de ese perfil de presidente y cuando asumí la presidenta fue con esa condición, los compañeros de la directiva me apoyaron y estamos haciendo un trabajo en equipo que es como debe ser, como entendemos la gestión de un club de fútbol.

Empezaron mal, no pudieron jugar algunos de sus primeros partidos por el COVID. Superado este problema, el Boiro empezó a ganar partidos, el objetivo de ser primero o segundo parecía claro pero en las últimas jornadas se ha complicado.

Se complicó porque aquí no hay ningún rival pequeño, y sabiendo que no hay riesgo de descender, cada equipo al que nos enfrentamos nos ponen las cosas difíciles. A lo mejor en otra situación las cosas cambiarían, pero la ventaja de no descender de categoría por mal que lo hagas, hace que los equipos jueguen sin presión, e ir a cualquier campo de la categoría a ganar no es sencillo. Nosotros tuvimos el lastre del COVID, casi quince días la plantilla parada y perdiendo condición física; fue otra piedra que tuvimos que saltar, y aún así estamos en la segunda posición y con todo a favor para poder clasificarnos.