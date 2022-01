El Bergan, a ganar en Ceares para olvidar ‘lo’ del Langreo

SEGUNDA RFEF José Luis Lemos, entrenador del Bergantiños, fue claro al analizar el partido que su equipo juega esa tarde (16.00 horas) en el campo del Ceares, colista del grupo 1. Sin asomo de confianza por este hecho, Lemos definió el segundo tiempo que el Bergan jugó la pasada jornada frente al Lantgreo en As Eiroas (0-1) como “o peor da temporada, non estivemos ao noso nivel”. Y por ello, añadió que la mejor forma de deja atrás una derrota, y dolorosa como la encajada en casa, es “volvendo a gañar, non deixando que medren as derrotas”.

Buscará los tres puntos el Bergantiños en un escenario que condicionará el duelo. El técnico quiere ver in situ el terreno antes de tomar decisiones, sobre todo sobre el estilo de juego, más o menos directo, que permitirá practicar un campo contra el que ya tuvo que lidiar el Compostela (0-0) y que derribó al Arenteiro y al Coruxo como visitantes; allí sí ganó el Arosa (1-4).

Con las bajas por lesión de Lamelas y de Aarón Rama, y la de Concheiro por acumulación de tarjatas amarillas, viajan tanto el joven Estramil como el recién fichado Hugo Díaz, mediocentro coruñés formado en el Deportivo y que la primera vuelta estuvo en el Salamanca, rival del grupo.

No entró en la convocatoria aún otro recién fichado, el delantero Christian Martínez, que viene a ocupar la plaza por la salida de Uxío, tras acuerdo con el club.

Lemos mostró todo su respeto al Ceares, “moi competitivo na casa, moi apoiado pola súa xente. Xamáis perde sen competir, e transmite unha sensación de orgullo, de arraigo. Ten as ideas claras e é difícil para calquera”, dijo. ecg