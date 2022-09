El Bergantiños cae con la Gimnástica Torrelavega: 1-2

DE MÁS A MENOS. Un Bergantiños cedió ante una Gimnástica de Torrelavegasólida atrás y letal arriba.

Bergatiños (1): Santi Canedo; Palomares (Tomé, min. 69), Juan Brunet, Quindimil, Alberto Espeso (Pacheco, min. 69); Uzal, Marcos Remeseiro; Boedo (Diego Hernández, min. 59), Adri, Iván Garrido (Pedrosa, min.59); y Carlos.

Gimnástica de Torrelavega (2): Mediavilla; Miguel Gándara; Miguel Goñi, Marotías, Alberto Delgado; Alberto Gómez; Héctor Tirado (Dani Álvarez, min. 64), Altadill (Chamorro, min. 88), Unai Hernández; Álex Basurto(Javi Cobo, min. 74) y Tobar (Mario Sánchez, min. 74).

Árbitro: Carbajales Gómez (Comité asturiano). Expulsó por doble cartulina amarilla a Dani Álvarez (min. 83). Amonestó también al jugador local Alberto Espeso y a los visitantes Miguel Goñi, Alberto Delgado, Álex Basurto y Mediavilla.

Goles: 0-1 Tobar (min. 38). 0-2 Miguel Gándara (min. 45). 1-2 Diego Hernández (min. 95).

Campo: As Eiroas. 500 espectadores.

El Bergantiños no pudo estrenar la temporada con buen pie y se vio superado por la eficacia de una Gimnástica de Torrelavega que no visitaba Carballo desde 1988. Pese a que el equipo de José Luis Lemos fue muy superior en la primera media hora, dos goles del conjunto cántabro antes del intermedio supusieron un mazazo para el conjunto rojillo, que recortó la desventaja ya en el tiempo añadido del segundo acto, cuando el rival jugaba con diez hombres tras un encuentro disputado bajo varios chaparrones torrenciales. Fue el equipo de José Luis Lemos el que llevó el peso inicialmente... el partido giró con el gol del Gimnástica en el min. 38 y a los siete minutos llegó el segundo tanto. Trató de recomponerse el Bergantiños bajo un intenso diluvio. Sin embargo, pese a su control del balón, los pupilos de Bustamante taparon bien los espacios y cerraron el acceso al área de Mediavilla, que contó con la colaboración del palo en un envío raso de Espeso.. El Bergan acortó distancias pero no logró empatar. Mateo Ferreiro. ADG. Carballo (A Coruña)