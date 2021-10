El Bergantiños prolonga su estado de gracia con un triunfo de paciencia

Carballo. Tres victorias consecutivas y un total de siete jornadas sin conocer la derrota convierten al Bergantiños en el equipo de moda en una categoría a la que ya le ha perdido todos los miedos y respetos. Los pupilos de José Luis Lemos completaron un partido soberbio y a un ritmo altísimo frente a un buen Palencia Cristo Atlético que acabó reventado por la constancia carballesa.

Resultaba difícil incluso para los espectadores tomarse un respiro en una primera mitad brutal, aunque no demasiado prolífica en las áreas. Apostaron los locales –que tuvieron que ceder su equipación suplente a su rival al considerar el colegiado que las camisetas podían confundirse– por una línea de tres centrales en la que solamente Agulló era específico para el puesto. El resto de la formación fue una retahíla de constructores de juego y futbolistas ofensivos. No escapó al órdago el colectivo palentino, con una presión alta y con gusto por la posesión de la pelota. Lo acertado de los dos lados en los duelos individuales impidió que se vieran ocasiones claras, más allá de un pase al hueco para Yelco, que con todo a favor no acertó a resolver ante el meta Guille.

Al cuarto de hora de la segunda mitad Lemos decidió volver a la línea de cuatro. Brais Martínez cambió el choque con su desborde y su visión. Solamente la poco habitual falta de acierto de Uxío privó a los carballeses de encontrar el camino del gol mucho antes. Este llegaría a falta de nueve minutos, en una acción a un toque entre Brais Martínez, Cano, Yelco y Boedo que el recién ingresado centrocampista envió al fondo de la portería. MARCOS RIVAS