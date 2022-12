El Bergantiños sigue en descenso tras igualar a cero contra el Polvorín

Carballo. El Bergantiños empató sin goles ante el Polvorín en As Eiroas, donde perdió cuatro de sus seis últimos encuentros y solo ganó uno. El resultado impide que el cuadro rojillo deje las posiciones de descenso.

El equipo de José Luis Lemos sufrió mucho en la primera mitad de un partido importante, dado que se enfrentaba al penúltimo clasificado y rival directo. El Polvorín dominó en ese período y dispuso de un disparo al travesaño de Álex Ramos. Santi Canedo, ligeramente adelantado, no hubiese salvado el gol de caer la pelota un poco más baja. No fue la única ocasión a favor del equipo lucense, que, al filo de la media hora reclamó penalti de Canedo a Álex Ramos. El suplente Expósito fue expulsado por protestar la acción. A Lemos no le gustó lo visto en la primera mitad, por lo que decidió retirar un central y dar entrada a Iván Garrido. Pese al dominio del Bergantiños del segundo tiempo, Canedo salvó al cuadro rojillo al desviar una potente volea de César. Carlos Castro. ADG