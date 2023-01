El Breogán quiere empezar con una victoria ante el Granada y convertir el Pazo en una muralla inexpugnable

Baloncesto. El Río Breogán regresa al Pazo dos Deportes este sábado (18.00 horas) tras dos derrotas fuera de casa que le dejaron fuera de la Copa del Rey. Desde el club buscarán amurallarse en casa para afrontar la segunda fase de la competición y confirmar la permanencia. Delante estará el Covirán Granada, único equipo de los que están por debajo en la clasificación que se impuso en la primera vuelta de la Liga Endesa a los lucenses (80-70). Los andaluces, con cinco victorias en la tabla, no han conocido la victoria en ACB desde entonces y suman nueve derrotas consecutivas, aunque se mantienen fuera del descenso con 5 victorias. Por su parte, el Breo tiene ocho triunfos, con una ventaja de cinco sobre los tres últimos clasificados. Esto permite que afronten la segunda vuelta con relativa tranquilidad. Los lucenses no obtuvieron el pase a la Copa del Rey tras perder con Unicaja Málaga (100-66) y Real Madrid (91-73), pero dan lo conseguido hasta ahora por bueno. El equipo se mostró fuerte contra los rivales de “su zona” como visitante y ahora tratará de hacerlo en el Pazo, ya que lo visitarán sus rivales directos en la lucha por la permanencia. Los únicos equipos a los que derrotaron en Lugo fueron el Carplus Fuenlabrada (78-70), el Surne Bilbao (86-70) y el Monbus Obradoiro (64-59), al que vencieron en el último partido en casa el pasado 7 de enero. Llevaban sin ganar en su cancha desde el 22 de octubre. En este segundo tramo tratarán de mejorar en su feudo, primero ante el Granada y después ante el Girona, en unos partidos clave para la tranquilidad del conjunto celeste. El entrenador del Breogán, Veljko Mrsic, no tendrá a su disposición en esos encuentros ni contra el Barcelona el 12 de febrero, al escolta Sergi Quintela, que está recuperándose de una fascia plantar. El equipo no buscará un reemplazo, sino que tratarán de cubrirlo con los jugadores que hay en nómina, como con el mayor de los Quintela, Erik, que ya lo hizo en Madrid. A.C.