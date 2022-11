El Celta B vence al Rayo Majadahonda y consigue su primera victoria en casa

Vigo. Al sexto intento, entre Barreiro y Balaídos, llegó el primer triunfo del Celta B como local, siendo la víctima propicia de ello un Rayo Majadahonda muy mejorado desde el cambio de entrenador (3-1). El filial celeste se sobrepuso al empate momentáneo de los visitantes y pronto recuperó la ventaja hasta amarrar tres puntos que, además, le permiten abandonar los puestos de descenso en detrimento del propio Rayo Majadahonda.

El filial dio un gran nivel durante un primer tiempo de, eso sí, escasas ocasiones. Hacia el final del período inicial, un disparo de Hugo Sotelo desde dentro del área se estrelló en el palo. Seis minutos después, en el 40, un saque largo del portero Christian pilló desprevenida a la defensa visitante, y Pablo Durán corrió al espacio y aprovechó la desacertada salida del exdeportivista Lucho García para abrir la cuenta de lanzamiento cruzado. El paso por los vestuarios no generó sustituciones.

El segundo tiempo fue más vivo y competido. El Majadahonda dio un paso adelante y subió sus líneas. En una falta lateral, la defensa celeste no fue contundente y su despeje quedó a pies de Salama, cuyo remate no pudo blocar Christian, y Ofoli Quaye puso las tablas. Sin embargo, el Celta B no perdió el ánimo con el empate.

Así, solo dos minutos después, en el 59, Carlos fue el más listo de la clase al convertir el rechace de una gran parada de Lucho García ante un remate de cabeza de Javi Rodríguez. La maquinaria celeste no se frenó ahí y, cuatro minutos después, Miguel Rodríguez dejó el duelo prácticamente resuelto remachando sobre la línea de meta una gran acción de los dos Hugos, Álvarez y Sotelo, a poco menos de media hora para la conclusión.

No hubo sobresaltos durante el tramo final del encuentro por el buen hacer de un Celta B arropado por más de un millar de aficionados. Pablo Martín (ADG)