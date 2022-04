El Celta gana tranquilidad en San Mamés y aleja al Athletic de Europa

Bilbao. El Celta logró tranquilidad para el final de la temporada liguera con un incontestable triunfo en San Mamés (0-2), tras los tantos de Iago Aspas y Fran Beltrán, que complica ya mucho el sueño europeo que mantenía un Athletic Club que queda ahora a cuatro puntos de la séptima plaza. El conjunto celeste, que se aleja a 11 puntos del descenso, sentenció el choque en la primera mitad, con un primer tanto de Aspas a pase de Brais Méndez en jugada de Javi Galán, un martirio para el Athletic por su banda, y el segundo de Fran Beltrán, con un enorme disparo desde 25 metros que se alojó en la escuadra de la meta de Unai Simón.

Arrancaron los dos equipos con ganas, aunque fue el Athletic el que se acercó primero con peligro. Un pase de Muniain a Williams que el ‘9’ local, con poco ángulo, remató. Respondió el Celta con un remate de Cervi, adelantándose a la defensa, a centro de un Javi Galán que fue de los mejores del partido en la primera mitad. En otro centro del lateral pacense llegó el 0-1. A Vivian y a Yeray les faltó contundencia y Brais Méndez encontró a Aspas en el primer palo para batir a Simón. El decimocuarto tanto del campeonato del de Moaña y la quinta asistencia del vigués.

DESDE 25 METROS. Ya a la media hora, Brais avisó de un posible 0-2 con otros disparo ajustado desde el borde del área y poco después el que sí encontró la escuadra fue Fran Beltrán en el otro lado del campo con un gran disparo desde unos 25 metros que sorprendió a Simón.

Marcelino no se lo pensó en el descanso: tres cambios y los dos delanteros titulares, Sancet y el mayor de los Williams, se quedaron en el vestuario. No le sirvió de mucho el movimiento al técnico asturiano, ya que su equipo no mejoró demasiado. Para que todo fuese negro para los locales se lesionó de nuevo Villalibre. La cuarta lesión del Búfalo de Gernika en lo que va de temporada. Poco más de sí dio el choque más allá de la decepción e incapacidad local para voltear el encuentro. EFE