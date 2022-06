El Celta jugará un partido amistoso en EE UU ante el San José Earthquakes

EN JULIO. “El RC Celta emprende este verano una nueva conquista. Mostrará, por primera vez en su historia, su identidad, valores y virtudes en un país de posibilidades infinitas”. De esta forma, el clun vigués anunció ayer el partido amistoso que el equipo celeste disputará en el mes de julio en Estados Unidos. Se medirá al San José Earthquakes, un club histórico de la Mayor League Soccer, ya que fue uno de los diez equipos que participaron en la primera liga y uno de los fundadores de la competición. El encuentro se disputará el 20 de julio en el PayPal Park, en la ciudad de San José, en la Bahía de San Francisco, sede del primer rival estadounidense al que se medirá del RC Celta en su historia. “El club vigués asume con una gran ilusión el reto de seducir a los amantes del fútbol de Estados Unidos”, destacaron desde el club que preside Carlos Mouriño. Este es el primer partido anunciado para una pretemporada que el RC Celta lanza con la campaña It´s not just a match. Y es que la cita, añaden, es mucho más que un simple partido para el club: “Se trata de una extraordinaria oportunidad para hacer un match y ganarse el corazón de los aficionados al fútbol de California y de un país en el que este deporte no deja de crecer”. ECG