El Clásico: el Barça busca en el Bernabéu el último tren para engancharse a la Liga

NO JUEGA BENZEMA. El entrenador del Real Madrid aseguró ayer que “no” le “preocupa” que el delantero francés Karim Benzema no pueda jugar este noche (21.00 horas) el Clásico ante el FC Barcelona, ya que considera que pueden ganar perfectamente sin él, y afirmó que deben hacer “un partido completo” para tratar de superar a los azulgranas. “Karim y Mendy no pueden jugar mañana. Se quedan aquí y la próxima semana trabajarán con nosotros”, declaró en rueda de prensa. “Nunca hemos arriesgado, en el partido de París tampoco y jugó. No puede jugar porque no ha entrenado y tiene un poco de molestias. Es una pequeña lesión, pero le permite entrenar”, añadió. Asimismo, el técnico italiano indicó que tampoco cree que el cuadro culé vaya a quedar descartado de la lucha por el título si pierde esta noche.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo “tiene que ser valiente” para “intentar imponer” su “idea”. El Barça acumula siete Clásicos entre Liga y Supercopa de España sin vencer al Real Madrid, una racha que el técnico azulgrana quiere dinamitar. “Intentaremos cambiar esta dinámica”, señaló el técnico egarense.

Será, además, el primer Clásico en el Bernabéu desde marzo de 2020. ECG