El Club Náutico Marina Coruña, campeón gallego por equipos de ‘Optimist’

VELA. El lago de As Pontes acogió el pasado fin de semana el Campeonato Gallego por Equipos de Optimist, organizado por el Club de Vela Fluvial As Pontes, en colaboración con el Concello de As Pontes y la Real Federación Gallega de Vela. El Club Náutico Marina Coruña, con el equipo compuesto por los regatistas Pepa Bermúdez, Victoria Pintos, Jaime Díaz y Javier García, fue el ganador del campeonato. Completaron el podio el Real Club Náutico de La Coruña (segundo), con el equipo compuesto por Nora Nieto, Arancha Rivero, Pedro Núñez y Fernando González del Castillo; y el Monte Real Club de Yates de Bayona (tercer clasificado), con el equipo formado por los regatistas Aitana Pérez, Julia Brea, Pablo Marquina y Martín Montes. El título autonómico premia con la clasificación para el Campeonato de España por equipos, que se celebra en julio en Cádiz. REDAC.